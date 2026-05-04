Fútbol

Miguel ‘Piojo’ Herrera envía saludo a Osael Maroto durante transmisión de Pumas vs. América

El extécnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, tuvo un gesto con el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto

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Por Esteban Valverde
entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel Herrera salió del banquillo de Costa Rica en noviembre del 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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