Miguel ‘Piojo’ Herrera envía saludo a Osael Maroto durante transmisión de Pumas vs. América

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El juego entre el Pumas de Keylor Navas y el América, por los cuartos de final de la fase final de la Liga MX, generó una anécdota que tiene que ver directamente con Costa Rica: se trata de un saludo de Miguel “Piojo” Herrera al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto.

En medio de la transmisión de TUDN, donde Herrera es comentarista, el exentrenador de la Selección de Costa Rica aprovechó para saludar a Maroto.

“Quiero mandarle un fuerte abrazo al presidente de la Federación Costarricense. Le mando un fuerte abrazo, presi, un gusto saludarlo. Siempre pendiente de Keylor, siempre pendiente”, aseguró Herrera.

Miguel Herrera lideró el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, en el que Costa Rica no pudo acceder al Mundial al quedar fuera en la fase final de la eliminatoria.

El saludo de Herrera a Maroto causó reacciones en redes sociales, sobre todo al referirse a lo sucedido con la Selección de Costa Rica el año pasado.