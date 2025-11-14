Miguel Herrera desespera: Manfred Ugalde al terreno de juego en la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde es una pieza clave para la Selección de Costa Rica.

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, decidió mover su banquillo ante el resultado negativo que tuvo en la primera parte contra Haití.

El timonel metió para la segunda parte a Manfred Ugalde, delantero referencia de la ofensiva tica, quien llegó el martes anterior al país procedente del Spartak Moscú de Rusia.

Manfred ingresó por Kenneth Vargas, atacante del Herediano, quien no tuvo un buen primer tiempo.

Con Manfred, Costa Rica suma un futbolista que ha sido clave en el proceso eliminatorio, porque él se ha encargado de comandar el ataque nacional junto al delantero Alonso Martínez.