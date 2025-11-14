Fútbol

Miguel Herrera desespera: Manfred Ugalde al terreno de juego en la Selección de Costa Rica

El delantero Manfred Ugalde es la respuesta de Miguel Herrera para la Selección de Costa Rica luego del gol de Haití

Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde es una carta importante en la Selección de Costa Rica.
Manfred Ugalde es una pieza clave para la Selección de Costa Rica. (Concacaf.com/Fotografía)







