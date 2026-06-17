México vs. Corea del Sur: Hora y canal para ver al ‘Tri’ y a Son Heung-min en el Mundial 2026

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio. Las dos selecciones ganaron su primer partido en el Mundial 2026

Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
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Después de que ganó el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, la Selección de México se enfrenta este jueves 18 de junio contra Corea del Sur, que también ganó su primer partido.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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