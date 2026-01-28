Mauricio Wright revela una queja que le compartió Óscar Ramírez al final del partido

Mauricio Wright, entrenador de Guadalupe FC, reveló, luego de la derrota 3-1 ante Alajuelense, una preocupación que le expresó el técnico rival, Óscar Ramírez, al término del partido.

El timonel guadalupano explicó que el arbitraje fue un tema que generó comentarios tanto del “Macho” como de él.

—¿Cuál es su evaluación de la derrota ante Alajuelense?

—Quiero empezar con algo curioso, porque fui a saludar a Óscar Ramírez y me dijo: “Qué mal el arbitraje”. El arbitraje no tuvo nada que ver en los goles, pero en la primera acción del gol de ellos hay una sujeción a William Quirós que no vio nadie. Además, yo vi una falta de penal clara contra Malek; después él golpea la pelota de rebote, pero eso era penal. Aun así, Alajuelense gana bien, hace su partido. Nosotros tuvimos cuatro ocasiones para marcar, pero bueno… A mí me gustó mi equipo por lapsos. Cuando mejor estábamos en el partido llegó el primer gol de la Liga, y esa es la grandeza de estos equipos, que no te perdonan.

“Nosotros sentimos que dimos ventajas en táctica fija, pero no tuvimos la capacidad de anotar”.

—¿Qué le faltó a su equipo?

—Nos hizo falta tranquilidad frente al arco. En otro momento el equipo no atacaba, pero ahora tuvimos muy buenos ataques, atacamos zonas; nos faltó finalizar. Al final, las ocasiones las tuvimos.

—¿Siente a su equipo desgastado?

—Ha sido un trajín de partidos muy duros. Ahora tenemos una pausa activa; por lapsos dejamos muy buenos momentos y el torneo está para cualquiera. Creo que nosotros no estamos del todo mal.

—¿Ve a Joao Malek más controlado por los rivales?

—Él llegó tarde y le ha costado la adaptación física. Le hicieron una entrada fuerte que fue penal y no se pitó. Siento que lo siguieron, lo empujaron y le pegaron fuerte; ahí es cuando el arbitraje hace daño. Hubo faltas fuertes para los dos lados. Vea que Óscar Ramírez está preocupado, comandando a la Liga, y yo también, comandando a Guadalupe. Ahora, puedo decir que la derrota no es culpa del arbitraje.