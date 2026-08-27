Marvin Solano y Firpo viajaron casi 10 horas en autobús para conseguir la clasificación en la Copa Centroamericana

Marvin Solano, entrenador costarricense del Luis Ángel Firpo de El Salvador, equipo que logró junto a Alajuelense clasificar en el Grupo A de la Copa Centroamericana, hizo una evaluación de lo realizado hasta ahora en el certamen y de una vez se ilusionó con la posibilidad de enfrentar a Saprissa en los cuartos de final.

El timonel costarricense habló con La Nación y dio a conocer que él y la escuadra tuvieron que viajar casi 10 horas de ida y ahora realizan otras 10 de vuelta para el juego contra Xelajú, que terminó 1-1 y les dio el pase a la siguiente ronda.

En medio de su trayecto, Solano confesó que es consciente de que su equipo no tiene las mismas condiciones que poseen clubes como Saprissa, Alajuelense u Olimpia. Sin embargo, sigue confiando en que Firpo pueda dar la campanada y llevarse la Copa Centroamericana cuando nadie lo espera.

“Nos tocó un grupo bravo, contra el campeón actual (Alajuelense), el subcampeón de la Copa (Xelajú), y logramos algo bonito, aunque no se dimensione. Nosotros llevamos 10 partidos en agosto, viajamos en bus 10 horas para esta última fecha y el equipo demostró carácter y ambición”, resaltó Solano.

El DT agregó que están a la espera del rival de cuartos de final. A día de hoy, sería Saprissa, pero también podría ser Olimpia de Honduras.

“Sabemos que será más exigente, pero siempre hay posibilidad, hay formas, estrategias, calidad. Los jugadores nuestros la tienen y queremos competir. Vamos por la Copa Centroamericana, eso lo dije desde un inicio y seguimos creyendo”, mencionó.

“A mí me gusta, me encantan estos duelos. Entendiendo que conozco el fútbol tico, sería hermoso ir a un estadio como el Saprissa. Jugar contra esos equipos nos lleva a la exigencia máxima”, agregó.

Firpo consiguió en la fase de grupos una victoria como local ante Alajuelense, un resultado que le sirvió a Solano para que sus jugadores pudieran confiar en sus capacidades.

“A estas alturas debemos apostar por la ambición y la alegría del grupo. En aspectos deportivos hemos trabajado mucho la recuperación tras pérdida y la transición rápida. También hemos desarrollado un estilo leal al rival, pero agresivo”, finalizó.

Luis Ángel Firpo accedió a la Copa Centroamericana luego de que se proclamara campeón de El Salvador en el último semestre de 2025.