Marvin Solano se topó con otro técnico de Costa Rica que quiere su protagonismo en El Salvador

Marvin Solano llegó a El Salvador a mediados del año pasado y, desde su arribo, asumió un rol protagónico al llevar al Luis Ángel Firpo a un título que puso fin a una sequía de 12 años. Sin embargo, ahora se encontró con otro costarricense que también pelea por los reflectores: Luis Marín.

El Firpo de Solano inició el primer semestre de 2026 con fuerza, al vencer a rivales históricos como Alianza y colocarse en lo más alto de la clasificación. No obstante, desde hace dos jornadas, el Inter FA de Luis Marín comenzó a disputarle la cima y actualmente el equipo del exasistente técnico de la Selección de Costa Rica es líder del campeonato.

Este fin de semana, Firpo e Inter FA se enfrentaron y el compromiso finalizó con empate 0-0, resultado que le permitió al conjunto de Marín defender el primer lugar.

La tabla de posiciones ubica al Inter FA en la cima con 10 puntos, mientras que Firpo es cuarto con ocho unidades. Aunque tiene la misma cantidad de puntos que Isidro Metapán y FAS, estos dos últimos cuentan con mejor diferencia de gol.

“Creo que estamos viendo los resultados de la paciencia. Es importante porque nos permite demostrar que hay un avance con respecto al torneo anterior”, explicó Luis Marín a La Nación sobre el rendimiento de su equipo.

Marín también destacó que el empate ante Firpo los llena de optimismo, especialmente porque les permitió medirse ante un rival directo por el título, como el actual campeón.

“Fue un partido difícil porque jugamos contra una de las mejores planillas de El Salvador; es prácticamente la base de la selección nacional. Jugamos a estadio lleno y fue una buena prueba para nosotros. Aunque no conseguimos los tres puntos, sumar una unidad nos da tranquilidad y confianza”, manifestó.

Por su parte, Marvin Solano señaló que ahora los rivales estudian más a su equipo, por lo que deben redoblar esfuerzos para conseguir los resultados.

“El equipo va bien, pero pensar que no se puede empatar o perder es irreal. Yo no conozco a nadie que no haya empatado o perdido alguna vez. Le doy mérito al rival, que saca un buen resultado gracias a su buen entrenador y al estilo que tiene”, comentó en la conferencia de prensa posterior al partido.