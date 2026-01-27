Marvin Solano continúa destrozando mitos en El Salvador: acá su último logro

El entrenador costarricense Marvin Solano consiguió romper otro mito en El Salvador. El DT acabó con una sequía de victorias de cinco años ante uno de los rivales más pintados: Alianza.

Solano y su equipo, el Luis Ángel Firpo, lograron imponerse el domingo pasado 3-2 a Alianza y, con esto, el club usuluteco consiguió acabar con una racha de 17 partidos sin vencer a este adversario.

Este logro se une al que alcanzó a finales del año pasado, cuando coronó a su equipo como monarca de El Salvador, luego de 12 años sin celebrar un trofeo.

Ante esto, el timonel tico, en declaraciones a El Gráfico de El Salvador, afirmó que ve a su equipo muy fuerte y considera que el bicampeonato es una meta muy real. Además, adelantó que está centrado en preparar a sus muchachos para la Copa Centroamericana, que se disputará en el segundo semestre del año.

“Cuando digo que estamos para ganar la Copa Centroamericana, alguna gente se mofa porque no valoran el nivel futbolístico de El Salvador. Conozco el área y nosotros tenemos capacidad para hacerlo”, afirmó.

Marvin Solano llegó a mediados del año pasado al fútbol de El Salvador y desde entonces ha logrado figurar con el Firpo, al punto de llevarlo al cetro y dominar a rivales fuertes como Alianza o FAS.

El otro club que tiene a un tico en el banquillo es el Inter FA, dirigido por Luis Marín. El cuadro rosado suma seis puntos en dos juegos y es segundo en la clasificación. El primer lugar lo ocupa el Firpo, con siete unidades en tres encuentros.