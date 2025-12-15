Fútbol

Entrenador de Costa Rica se cotiza en Centroamérica en medio de la locura por llegar a una final

Marvin Solano palpita la final de El Salvador y mira de reojo su futuro deportivo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Marvin Solano en el juego que Luis Ángel Firpo le ganó a Águila en una semifinal del fútbol de El Salvador.
Marvin Solano, junto a un asistente en el juego que Luis Ángel Firpo le ganó a Águila en las semifinales del fútbol de El Salvador. (Luis Ángel Fitpo/Luis Ángel Firpo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marvin SolanoLuis Ángel Firpo
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.