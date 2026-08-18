Marvin Solano advierte a Alajuelense: ‘La calidad de mis jugadores no es inferior’

Marvin Solano dirigió una práctica esta semana con miras al partido del jueves ante Alajuelense por la Copa Centroamericana.

Marvin Solano disfruta con el Luis Ángel Firpo de El Salvador la experiencia de dirigir en la Copa Centroamericana. El timonel nacional ya sabe lo que es perder y ganar en el torneo, pero ahora también tendrá la oportunidad de enfrentar a un equipo tico: Liga Deportiva Alajuelense, este jueves a las 9 p. m.

El entrenador tico habló con La Nación previo al encuentro y explicó que, aunque es consciente de que Alajuelense supera al Firpo en muchos aspectos, también sabe que su equipo tiene un apartado en el que puede igualar a los rojinegros: la calidad de sus futbolistas.

“La Liga nos gana en el poderío económico, la infraestructura y el oficio, pero la calidad técnica de mis jugadores no es inferior. Si jugamos al nivel que nosotros tenemos, hay un chance. Este partido nos hará crecer sí o sí”, dijo Solano.

El DT explicó que le tiene un especial gusto al reto, porque esto le permitirá demostrarles a sus jugadores para qué están, ya que tendrán al frente al tricampeón de Centroamérica.

“Es un partido ante el tricampeón. Es un equipo que anda bien, invicto en Costa Rica, en Copa Centroamericana. Es un buen momento para medirse; si ganamos, vamos por el primer lugar”, detalló.

En la Copa Centroamericana, Firpo suma una derrota 2-1 contra Plaza Amador de Panamá y un triunfo 4-0 contra Diriangén de Nicaragua.

“En Panamá hicimos un muy buen partido contra Plaza Amador. En Panamá siento que el marcador no fue justo. En casa, contra Diriangén, se hizo un gran partido. Ahora es una historia diferente porque es un plantel de más oficio al frente, pero tenemos el sueño, queremos ganar este partido clave”, insistió.

Solano tiene bien estudiada a la Liga, al punto de que destacó las bandas como los puntos que deben bloquear según el planteamiento del técnico Ismael Rescalvo.

El partido entre Firpo y Alajuelense se desarrollará en la cancha sintética del estadio Las Delicias, una noticia que Marvin Solano prefería no escuchar, ya que su equipo está acostumbrado a jugar en cancha natural.

“Nosotros somos cancha natural y, cuando jugamos este tipo de partidos, es en el Mágico González, que es muy similar al Saprissa. Sin embargo, por diferentes razones no estaba habilitado, la dirigencia no quiso jugarse el chance. En la sintética no nos gusta tanto, pero tampoco tenemos cómo excusarnos”, concluyó.