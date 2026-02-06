Mariano Torres y su categoría: este es el golazo olímpico que puso de pie a La Cueva (video)

Los aficionados de Saprissa celebraron el gol de Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Saprissa, consiguió abrir el marcador en el Torneo de Copa. El volante morado marcó un gol olímpico en el duelo que enfrentan los tibaseños contra Carmelita.

La diana llegó en el minuto 5 de partido, cuando el jugador cobró un tiro de esquina en el marco sur. El balón cerró al segundo palo del marco verdolaga y se metió a besar la red.

Al minuto 10 del duelo, Saprissa le está ganando 2 a 0 a Carmelita.

Acá el gol morado: