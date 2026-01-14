Mariano Torres se gana la roja con un ‘patadón’: vea la merecida expulsión del capitán de Saprissa

Mariano Torres, capitán del Saprissa, perdió la cabeza en el cierre del primer tiempo del juego contra Puntarenas FC. Al final de este periodo, el argentino hizo una falta con fuerza desmedida, en la que el balón ya no estaba en disputa.

El central del cotejo, William Mattus, no dudó en mostrar la tarjeta roja. De hecho, Torres ni siquiera reclamó y entregó su banda de capitán a Kendall Waston.

El analista arbitral, Greivin Porras, no dudó en dar a conocer su opinión sobre la acción.

“La verdad es que Mariano Torres se expulsó solo. Muy bien el árbitro porque ni siquiera dudó”, acotó.

Saprissa al final del primer tiempo terminó con 10 hombres y perdiendo 1 a 0 frente a Puntarenas FC.