Marcel Hernández desnuda las falencias del Herediano que le dejaron un sinsabor en la Concacaf

A pesar de la lucha, el esfuerzo y la determinación, el Club Sport Herediano no pudo pasar del empate 0-0 ante el Real Salt Lake en el duelo de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La escuadra costarricense se quedó con un sinsabor, pues, a pesar de las ocasiones que tuvo, no logró vulnerar la portería de los norteamericanos, quienes mantuvieron a raya la ofensiva del Team.

El cubano Marcel Hernández, quien fue titular en el duelo frente a los estadounidenses, fue autocrítico y reconoció que sus compañeros no salieron satisfechos con el resultado.

Hernández es duda para el juego de vuelta, programado para el próximo miércoles 26 de febrero en Utah, ya que aún no tiene su visa americana.

“No los conocíamos, era muy diferente ver videos que enfrentarlos. Hoy ya los conocemos, sentimos cómo juegan, los palpamos y ahora podemos hacer un análisis más concreto, mucho mejor, de cómo buscar ese partido fuera de casa”, comentó Hernández luego del compromiso.

Marcel no pudo ocultar su decepción, pues considera que era un partido que pudieron ganar, de haber sido más certeros. El cubano fue el jugador más incisivo y estuvo muy cerca de darle la ventaja al Team.

“En lo personal, siento que me faltó un poquito en la toma de decisiones. Es claro que son milésimas de segundo, pero no es que fueran del todo malas; lo que pesa es que no tomé la mejor en ese momento, y al final eso repercute en el resultado, donde no logramos anotar, pero siento que podemos ganar la serie”, declaró.

Compañeros de Marcel Hernández coinciden con él

El artillero isleño también explicó que debieron presionar más a su adversario, lo que les habría dado ventaja en situaciones de cara al gol.

“Siento que nos faltó el último toque. Pudimos presionarlos un poco más, pues el rival se equivocó mucho cuando lo presionamos. Sin duda, nos faltó la última decisión, ambicionar más el triunfo. Creo que estaba para ganarlo y, por eso, siento la tristeza dentro del club, pues estábamos para más”, añadió Hernández.

Con la misma sensación quedó el volante Joseph Bolaños, quien lamentó no haber sido certeros cuando tuvieron opciones para liquidar el partido.

“Hicimos un buen juego, pero nos hizo falta el gol. Tuvimos varias llegadas, pero no las logramos concretar. El equipo va a Estados Unidos con la mentalidad de clasificar. Podemos competir, hacerlo bien, y así lo demostramos en el primer partido, donde fuimos ofensivos durante todo el juego”, declaró Bolaños.

Mientras tanto, el defensor Yurguin Román, a quien el horizontal le negó la oportunidad de anotar, también lamentó la poca efectividad.

“No era lo que queríamos. Queríamos sacar una ventaja, ganar el partido, pero no se dio. El equipo está para ir a sacar la serie a Utah. Podemos ir allá y lograr el boleto. Fallamos en detalles como centrar mejor y tomar mejores decisiones en diversas situaciones del partido”, concluyó Román.