Marcel Hernández desata la furia de aficionados y jugadores de Alajuelense

⏰ 39’ Gol de Marcel Hernández de penal y Herediano está ganando ante Alajuelense. pic.twitter.com/G196Q52vjE

Con un violento remate en el cobro de un lanzamiento de penal, el delantero cubano Marcel Hernández desató la furia de los aficionados y jugadores de Alajuelense.

Marcel anotó el gol con el que el Club Sport Herediano derrotaba 1-0 a Alajuelense, al minuto 40, y tras marcar, le dijo algo al portero Washington Hernández.

Posteriormente, se llevó la mano izquierda a la oreja, como indicando que no escuchaba a los fanáticos locales, quienes respondieron con gritos y ofensas. Incluso, los futbolistas de la Liga también le reclamaron a Marcel por su celebración.

Al final, el árbitro Benjamín Pineda amonestó al cubano, quien se mostró sorprendido, pero también le advirtió por los gritos que se escuchaban desde la gradería en su contra.

Antes de reanudar el partido, el silbatero Pineda llamó a los entrenadores Jafet Soto, del Herediano, y Óscar Ramírez, de Alajuelense, para indicarles diferentes situaciones relacionadas con la acción.