Manfred Ugalde volvió a ser titular pero sigue peleado con el gol en Rusia

Manfred Ugalde la temporada 2024 - 2025 anotó 17 goles con el Spartak Moscú, pero en el inicio de la 2025 - 2026 todavía no suma dianas. (Instagram Spartak)

Poco a poco Manfred Ugalde vuelve a encontrar protagonismo en Rusia, con el Spartak Moscú de Rusia.

El delantero de la Selección Nacional fue titular en la victoria de su club 2 a 0 contra el Rubin, en un cotejo en el que actuó 89 minutos, pero fue sustituido y no pudo completar los 90.

Este encuentro significa un respiro para el Spartak, sobre todo porque le permite sumar tres unidades luego de una seguidilla de tres duelos sin poder conseguir un triunfo.

Ugalde tiene seis apariciones en la presente campaña rusa, no obstante todavía no ha podido celebrar.

El Spartak Moscú llegó a ocho unidades en el octavo lugar de la clasificación, esto luego de seis fechas jugadas.

En el presente mercado, Manfred fue vinculado al Feyenoord de Países Bajos y aunque existió un interés real, el plantel en el que milita Jeyland Mitchell no estuvo dispuesto a poner el monto que el Spartak pidió por Ugalde, una cifra que rondaría según medios europeos los $29 millones.

Ante esto, la semana pasada se dio a conocer que los tulipanes se retirarían de la puja y por esto todo hace indicar que Ugalde cumpliría una temporada más en Rusia.

La temporada pasada, el exartillero de Saprissa consiguió celebrar 17 tantos y fue la figura ofensiva del Spartak y además ganó el goleador de la temporada en Rusia.

En la liga de ese país, el Sparta, figura en la octava posición con ocho puntos en seis partidos, mientras que el Lokomotiv es líder con 13 unidades en cinco encuentros.