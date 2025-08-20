El futuro de Manfred Ugalde parece estar definido y esto es lo que pasaría

Manfred Ugalde viviría otra temporada en Rusia, con el Spartak Moscú.

Manfred Ugalde, delantero tico del Spartak de Moscú de Rusia, es uno de los futbolistas nacionales que más ha sonado en el presente mercado de piernas. El interés del Feyenoord de Países Bajos generó expectativa.

Aunque el Feyenoord hizo ofertas, al final no consiguió una respuesta positiva de parte del Spartak, ante esto el fichaje está prácticamente descartado según informan en Países Bajos.

Martijn Krabbendam, periodista especializado en el club para el medio Voetbal International, informó que el monto que pidieron en Rusia es inalcanzable para el Feyenoord.

“Creo que eso se acabó. Es inviable”, sentenció.

De hecho, el periodista agregó que la primera opción para firmar como delantero en el club que está Jeyland Mitchell es el jugador del Atalanta, El Bilal Touré.

El comunicador insistió en que esta transferencia sería posible pero en forma de cesión.

LEA MÁS: ¿Se va Manfred Ugalde del Spartak de Moscú?

“Por Ugalde están pidiendo 25 millones de euros (29 millones de dólares), una cifra excesiva para el Feyenoord. El delantero del Atalanta, El Bilal Touré, sigue en el horizonte”, finalizó.

Manfred Ugalde ha tenido un comienzo irregular en la temporada rusa, ya que no es titular indiscutible y no ha podido anotar.

Por otra parte, el delantero ya comienza a ver en el panorama el inicio de la tercera ronda de la eliminatoria mundialista. Costa Rica jugará el 5 de setiembre contra Nicaragua y el 9 frente a Haití, esto para buscar un boleto a la Copa del Mundo 2026, en el grupo que también tiene a Honduras.