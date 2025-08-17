¿Se va Manfred Ugalde del Spartak de Moscú?

Manfred Ugalde continúa siendo un objetivo del Feyenoord en el mercado de piernas.

Manfred Ugalde sigue siendo protagonista del mercado de piernas. Según reportan en Países Bajos, el Feyenoord continúa en la búsqueda del ariete costarricense, aunque la negativa de llegar a un acuerdo de parte del Spartak Moscú de Rusia hace que otra opción gane metros sobre el tico.

Ugalde disputa su lugar con El Bilal Touré (Malí), un artillero que pertenece al Atalanta de Italia, pero que busca una salida del cuadro italiano.

El sitio www.voetbalprimeur.nl dio a conocer que ante la negativa del Spartak de negociar por debajo de los 25 millones de euros ($29 millones), el plantel del Feyenoord se fijó en el futbolista del plantel negro y azul.

“Según fuentes internas, la llegada del delantero del Atalanta es cada día más realista. El club de la Serie A también está colaborando con su salida”, se lee.

Otro medio que habló sobre la posibilidad fue De Telegraaf, sin embargo el rotativo también profundizó sobre que es complejo que el movimiento se cierre.

“La directiva del club ruso anunció el martes por la noche que una cesión ‘no es en absoluto una opción’ y que la venta solo es negociable hasta el invierno si hay 25 millones de euros disponibles ($29 millones). El Spartak definitivamente no lo dejará marchar por menos, ya que es demasiado importante para el club”, dieron a conocer.

Manfred dejó muy buenas impresiones en la liga tulipán cuando actuó con el Twente. En los Tukkers el nacional fue la carta de gol y su rendimiento fue tan destacable que en Rusia no dudaron en llevarlo.

En De Telegraaf se profundizó que Ugalde estaba dispuesto a una reducción salarial para que se diera el traspaso, pero la negociación no está en sus manos sino en las del Spartak.

Este sábado Ugalde fue titular con su plantel, en el juego que empataron 2 a 2 contra el Zenit. El costarricense sigue sin marcar y fue sustituido al minuto 77.