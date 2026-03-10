Manfred Ugalde sonrió por primera vez en el 2026

Manfred Ugalde, delantero costarricense del Spartak Moscú de Rusia, disfrutó de la primera victoria de su equipo en 2026. El plantel de Ugalde se impuso 4-3 al FC Akron Tolyatti en el regreso de la liga rusa.

El nacional jugó durante 80 minutos y demostró su tradicional juego potente y veloz en ataque. Los goles del Spartak fueron obra de Pablo Solari, Christopher Wooh, Christopher Martins y Marquinhos.

El resultado permite al plantel del tico ubicarse en la sexta posición de la clasificación con 35 unidades, mientras que el líder es el FC Krasnodar con 43 puntos.

Manfred y el Spartak, en el primer cotejo de 2026, sufrieron una derrota dolorosa en la ida de las semifinales del torneo de copa, cuando cayeron 5-2. No obstante, el partido de vuelta de esa serie será el 18 de marzo.

Se espera que Manfred forme parte de la Selección de fútbol de Costa Rica en los amistosos de marzo, el 27 y 31, ante Selección de fútbol de Jordania e Selección de fútbol de Irán, respectivamente, en Turquía.

El artillero fue el referente ofensivo de la Nacional en el último proceso eliminatorio; de hecho, fue uno de los jugadores que mostró un dolor fuerte tras quedar eliminado al llorar sin consuelo sobre la gramilla del INS Estadio.