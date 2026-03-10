Fútbol

Manfred Ugalde sonrió por primera vez en el 2026

Manfred Ugalde y el Spartak Moscú comienzan a calentar en el regreso de la temporada del fútbol ruso

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde mostró su felicidad al conseguir el primer triunfo en 2026.
Manfred Ugalde mostró su felicidad al conseguir el primer triunfo en 2026. (Spartak Moscú/Spartak Moscú)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred UgaldeSpartak Moscú
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.