Manfred Ugalde anota en la noche que su propio equipo catalogó como ‘horrible’ (video)

Manfred Ugalde fue destacado por el Spartak Moscú, pese a la derrota para el olvido que tuvo el club por la Copa de Rusia.

El delantero costarricense Manfred Ugalde comenzó el 2026 con el pie derecho en el plano individual, pero todo lo contrario a nivel colectivo. El atacante marcó un gol en la derrota 5-2 de Spartak Moscú ante el Dinamo Moscú, en la semifinal de la Copa de Rusia.

Pese al resultado adverso, el nacional logró realizar su aporte en el terreno de juego. Lo hizo al minuto 30, cuando aprovechó un centro desde la izquierda y, con un potente cabezazo, infló las redes.

El partido resultó extraño para el club de Ugalde, ya que comenzó perdiendo y luego logró igualar; sin embargo, tuvo un segundo tiempo para el olvido y vio cómo su rival anotó cuatro goles entre los minutos 67 y 83.

Extrañaba los goles de Manfred Ugalde pic.twitter.com/wYhllZQ48B — TD Más (@tdmascrc) March 5, 2026

El Spartak Moscú aún mantiene la esperanza de una noche histórica el próximo 18 de marzo, cuando dispute el juego de vuelta ante el Dinamo Moscú. No obstante, en el marcador global ya se encuentra tres goles abajo.

De hecho, el propio club del tico calificó lo ocurrido como “una noche horrible”, según publicó en su perfil de Facebook.

Ahora, el Spartak y Manfred Ugalde deben concentrarse en el regreso de la liga rusa, que tuvo una pausa hasta marzo debido a las condiciones climáticas del país.

El Spartak enfrentará al FC Akron Tolyatti el próximo lunes a las 10 a. m. (hora de Costa Rica).