Fútbol

Manfred Ugalde se reconcilia con el gol en la hora buena

Manfred Ugalde suma tres partidos consecutivos anotando con el Spartak Moscú

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Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde celebró uno de los goles del Spartak Moscú ante el Orenburg de Rusia, por la copa de ese país.
Manfred Ugalde celebró uno de los goles del Spartak Moscú ante el Orenburg de Rusia, por la copa de ese país. (Spartal /Spartak Moscú)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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