Manfred Ugalde se reconcilia con el gol en la hora buena

Manfred Ugalde celebró uno de los goles del Spartak Moscú ante el Orenburg de Rusia, por la copa de ese país.

Manfred Ugalde volvió a ser protagonista con el Spartak Moscú de Rusia. El delantero costarricense anotó en el triunfo 2-1 de su club contra el Baltika, por la liga local.

Ugalde marcó el primer tanto del cotejo. Sin embargo, este es su cuarto gol en los últimos tres partidos, con lo que Manfred demuestra que nuevamente volvió a enracharse a la hora de abombar las redes.

Ugalde había anotado un doblete contra el Orenburg en la Copa de Rusia, mientras que también le había marcado al Krasnodar por la liga. De esta manera, ya suma dos anotaciones que le permiten estar entre los principales goleadores del certamen liguero.

El Spartak Moscú es tercero de la clasificación, con nueve puntos, y está a tres del líder, el Krasnodar.

El club de Ugalde jugará el próximo miércoles contra el Rubin Kazán, a las 9:30 a. m. (hora tica), pero en esta ocasión por la Copa de Rusia.

El delantero se une al extremo Josimar Alcócer, quien también vivió un fin de semana de ensueño, cuando su equipo, el Sparta Praga, ganó gracias a dos tantos del nacional. El Praga venció 4-1 al Teplice por la liga checa.