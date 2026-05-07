Manfred Ugalde por fin podría tocar la gloria en Europa

Manfred Ugalde tendrá la oportunidad de celebrar un cetro en Rusia: la Copa.

Manfred Ugalde tendrá la oportunidad de disputar un título con el Spartak Moscú de Rusia. El delantero nacional y su club jugarán la final de la Copa de Rusia.

El cuadro de Ugalde tendrá el reto, el próximo 24 de mayo, de disputar el duelo definitorio, luego de vencer 1-0 al CSKA Moscú y, de esta forma, acceder al partido final.

Por otra parte, el rival de turno será el Dinamo Moscú, equipo que venció por penales al Krasnodar (5 a 4).

El ganador de este torneo se enfrentará al campeón de la Liga de Rusia en otra final llamada Supercopa de Rusia, el cual marcará el inicio de la temporada 2026-2027.

El Spartak Moscú tiene cuatro títulos de Copa en sus vitrinas; el más reciente lo consiguió en 2022.

La Copa de Rusia sería el primer título que Manfred podría obtener en Europa, ya que en su palmarés únicamente figuran la Primera División de Costa Rica 2020 y la Liga Concacaf 2019 con Saprissa.

En la Liga de Rusia, el Spartak suma 48 puntos y ocupa el cuarto puesto de la clasificación, mientras que el Krasnodar lidera con 63 unidades.

Al campeonato ruso le restan dos jornadas y el Spartak se enfrentará al Rubin y al Majachkalá, compromisos que le servirán para preparar la final.

La temporada europea está nuevamente llegando a su final y en Rusia Manfred también es noticia porque genera interés en otros mercados europeos.

La Nación sabe que el jugador tiene el anhelo profesional de disputar la Liga de Campeones de Europa, por lo que vería con buenos ojos una salida a países que le den oportunidad de jugar certámenes del Viejo Continente, situación que en Rusia es imposible por los castigos de la UEFA ante la guerra con Ucrania.

Manfred Ugalde fue pretendido en el último mercado de pases por el PSV de Países Bajos, pero el club tulipán no alcanzó la oferta de $20 millones que pedía el Spartak Moscú para traspasar al tico.