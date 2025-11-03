Fútbol

Manfred Ugalde jugó pero su equipo perdió con el líder de Rusia

El delantero tico Manfred Ugalde sufrió una dura derrota con el Spartak Moscú

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde esta en la mira del Feyenoord
Manfred Ugalde recuperó la titularidad en el Spartak Moscú, pero su club sigue con rendimiento irregular. (Sitio web del Spartak/Sitio web del Spartak)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred UgaldeLegionariosSpartak Moscú
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.