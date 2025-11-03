Manfred Ugalde jugó pero su equipo perdió con el líder de Rusia

Manfred Ugalde recuperó la titularidad en el Spartak Moscú, pero su club sigue con rendimiento irregular.

El Spartak Moscú, equipo de Manfred Ugalde en Rusia, perdió 2 a 1 con el Krasnodar, líder del torneo local. El artillero tico jugó los 90 minutos del cotejo, pero no pudo encontrar la oportunidad de marcar diferencia ofensiva.

Con este resultado, el Spartak se estancó en el sexto lugar de la clasificación con 22 puntos, mientras que el Krasnodar continúa como líder solitario con 32 unidades.

La temporada para el Spartak ha sido muy irregular y no ha podido meterse entre los mejores clasificados del campeonato. El equipo de Ugalde suma cuatro derrotas, cuatro empates y seis victorias en lo que lleva del torneo.

En los últimos cuatro partidos, el club de Manfred acumula solo una victoria, además de dos derrotas y una igualdad.

En acción de otros legionarios, Josimar Alcócer jugó 45 minutos en la derrota del Westerlo de Bélgica contra el Genk. El Westerlo está con 15 puntos en el lugar 11 de la tabla.

Por otra parte, en Rumanía Carlos Mora jugó todo el partido en el que la Universidad de Craiova empató 2 a 2 contra el Rapid Bucarest. El resultado dejó al plantel del costarricense en la tercera posición de la clasificación con 29 unidades, mientras que el líder es el mismo rival con 32.