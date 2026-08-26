Manfred Ugalde hace un anuncio sobre su futuro y el Spartak Moscú

Manfred Ugalde volvió a ser el referente de ofensiva del Spartak Moscú en el inicio de la temporada 2026 - 2027.

Manfred Ugalde, delantero costarricense del Spartak Moscú de Rusia, dio declaraciones luego de la victoria de su club ante el Zenit por la liga rusa, en las que dejó claro que solo piensa en triunfar con su actual equipo, más allá de lo que se ha hablado sobre su futuro deportivo.

Manfred suma cinco goles entre copa y liga rusa, mientras que el Spartak protagoniza un gran arranque, ya que tiene 12 puntos y ocupa el segundo puesto, a solo tres unidades del líder, Krasnodar.

Ante esto, Ugalde no escondió que la mentalidad de él y del equipo es conseguir el título de campeón.

“Simplemente queremos ganar todos los partidos. Siempre pensamos en el campeonato; ese es nuestro objetivo. Este año nos centramos en ir partido a partido”, declaró.

Ugalde acotó que la responsabilidad de la institución es conseguir ser protagonista.

“Pero el Spartak es un gran club; siempre luchamos por el campeonato”, enfatizó en Match TV, la televisora rusa que pasa los partidos.

Manfred fue protagonista de varios rumores durante las últimas semanas, sobre todo porque se hablaba de que el atacante tenía la aspiración deportiva de disputar torneos como la Liga de Campeones de Europa, entre otros.

No obstante, todo hace indicar que el ariete no saldrá del Spartak y buscará el título local como máximo objetivo en su temporada 2026-2027.

Por otra parte, otro tico que está a la espera de noticias sobre su futuro es el arquero Patrick Sequeira.

El portero de la Selección de Costa Rica sigue sin ser tomado en cuenta por el Casa Pia de Portugal, club que había declarado hace 15 días la intención del jugador de dejar el plantel. No obstante, todavía no hay claridad sobre adónde podría ir el futbolista.

Medios portugueses relacionaron a Patrick con equipos de la Championship inglesa, división que está por debajo de la Liga Premier, pero no ha trascendido ninguna oferta formal.