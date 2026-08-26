Fútbol

Manfred Ugalde hace un anuncio sobre su futuro y el Spartak Moscú

Manfred Ugalde da a conocer la expectativa que tiene luego del inicio de la temporada 2026 - 2027 con el Spartak Moscú

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Por Esteban Valverde
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Manfred Ugalde
Manfred Ugalde volvió a ser el referente de ofensiva del Spartak Moscú en el inicio de la temporada 2026 - 2027. (Foto: Instagram Spartak Moscú. /Foto: Instagram Spartak Moscú.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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