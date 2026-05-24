Manfred Ugalde gana su primer título en Europa

Así celebró el Spartak Moscú su título de Copa en Rusia.

El delantero de la Selección de Costa Rica y del Spartak Moscú de Rusia, Manfred Ugalde, celebró su primer trofeo en Europa: el atacante consiguió la Copa de Rusia.

El Spartak se impuso 4-3 en penales al Krasnodar para dejarse el certamen, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular.

Manfred jugó como titular, pero fue sustituido en el minuto 65 para darle campo a Levi García.

El cuadro de Ugalde terminó la liga de Rusia en la cuarta posición de la clasificación, con 52 puntos, mientras que el campeón fue el Zenit, con 68 unidades.

Este es el primer trofeo de Manfred en Europa, luego de su paso por Bélgica con el Lommel y por el Twente de Países Bajos.

Ahora, el atacante se centrará en regresar a la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Colombia e Inglaterra. Ugalde no fue tomado en cuenta para la fecha FIFA de marzo debido a que cumplía una sanción, tras haber sido expulsado en el último partido de la eliminatoria pasada.

El jugador fue sancionado con tres juegos y podía descontarlos en amistosos.

Manfred es uno de los futbolistas de Costa Rica con mayor proyección para llegar a la élite internacional; el Spartak de Moscú pide un precio cercano a los 23 millones de dólares por la transferencia del costarricense.

En la temporada 2024-2025, el exjugador del Saprissa consiguió un premio individual al convertirse en el goleador de la liga de Rusia, mientras que en la actual campaña sumó un galardón colectivo.

El ariete, de 23 años, firmó en 2024 por cuatro temporadas y media con el Spartak de Moscú.