Fútbol

Manfred Ugalde anotó otra vez con el Spartak Moscú de Rusia

Manfred Ugalde consiguió alargar su buen momento abombando las redes en Rusia

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Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde celebró la anotación ante el Rubin Kazan por la Copa de Rusia.
Manfred Ugalde celebró la anotación ante el Rubin Kazán por la Copa de Rusia. (Spartak Moscú/Spartak Moscú)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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