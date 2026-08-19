Manfred Ugalde anotó otra vez con el Spartak Moscú de Rusia

Manfred Ugalde celebró la anotación ante el Rubin Kazán por la Copa de Rusia.

Manfred Ugalde nuevamente marcó con el Spartak Moscú de Rusia. El delantero nacional anotó el gol con el que su club empató 1-1 contra el Rubin Kazán, por la Copa de Rusia.

El nacional tomó un balón en un contragolpe, se adentró en el área rival y disparó con la pierna derecha para definir entre las piernas del arquero contrario y poner el empate para el Spartak.

Con este resultado, el conjunto del Spartak Moscú quedó en el primer puesto del Grupo A de la Copa de Rusia, con cuatro unidades. El Orenburg es segundo, con tres puntos; el tercer lugar es para el Rodina, con la misma cantidad de unidades, y el último puesto es para el Rubin Kazán, con dos.

De esta forma, Manfred llega a su cuarto partido consecutivo marcando, ya que el delantero había anotado contra el Orenburg en la Copa —dos goles—, además de frente al Baltika y al Krasnodar por la Liga de Rusia.

El delantero tico ahora pone su mirada en el Zenit, en el juego por el campeonato nacional que tendrá el Spartak el próximo domingo a las 11 a. m.

En la Liga, el equipo de Moscú está en la tercera posición de la clasificación, con nueve puntos, mientras que el líder es el Krasnodar, con 12 unidades.