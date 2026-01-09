Malas noticias para Juan Pablo Vargas antes de su debut con Puebla en la Liga MX

Juan Pablo Vargas fue presentado con Puebla a inicios de enero, pero no estará en la primera jornada de la Liga MX.

La Liga MX arrancará este fin de semana su actividad del 2026. Uno de los refuerzos más llamativos es el costarricense Juan Pablo Vargas, considerado una contratación de lujo para el Puebla de México; sin embargo, el tico no estará disponible para debutar este viernes debido a un contratiempo.

Los poblanos se enfrentan al Atlante, a partir de las 9:00 p. m., pero el zaguero costarricense quedó fuera de convocatoria debido a temas administrativos para inscribirlo.

Así lo confirmó la prensa azteca: “Con ‘La Araña’ relegada al banquillo (el arquero Jesús Iván Rodríguez) y Juan Pablo Vargas fuera por temas burocráticos, el Puebla se presentará en Guadalajara con una alineación ligeramente parchada, apostando todo a la solvencia de Daniel Gutiérrez, quien llega con la misión de cerrar la cortina tras años de irregularidad en la portería poblana”, publicó el Diario Cambio de México.

Vargas llega a la Liga MX luego de consolidarse como referente en Millonarios de Colombia, donde fue capitán y logró proclamarse campeón del fútbol cafetero.

Por otra parte, el otro costarricense que verá acción este fin de semana es Keylor Navas, arquero de Pumas de México. Los felinos enfrentarán a Querétaro este domingo a las 12:00 mediodía.

“El equipo está para mejorar lo que se hizo el año pasado. El trabajo que se ha realizado en la pretemporada fue espectacular, hubo un compromiso increíble del grupo. Me parece que el equipo debe competir y hacerlo a un nivel importante. Ojalá tengamos pronto el tiempo para consolidar la idea de juego y lo que pretendemos”, aseguró Efraín Juárez, entrenador de Pumas, sobre el arranque del torneo mexicano.

Este será el segundo torneo de Navas en la Liga MX, luego de su llegada en el segundo semestre de 2025, aunque en esa etapa no logró clasificar a la ronda final de la liguilla mexicana.