Fútbol

Malas noticias para Juan Pablo Vargas antes de su debut con Puebla en la Liga MX

Keylor Navas y Pumas jugarán contra Querétaro, mientras el Puebla de Vargas va frente a Atlante

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Juan Pablo Vargas fue presentado con Puebla a inicios de enero, pero no estará en la primera jornada de la Liga MX.
Juan Pablo Vargas fue presentado con Puebla a inicios de enero, pero no estará en la primera jornada de la Liga MX. (Dario Cambio/Dario Cambio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.