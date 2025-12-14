Costa Rica suma otro legionario a la Liga MX

Juan Pablo Vargas fue pieza clave de la Selección de Costa Rica en el camino a 2026, donde la Nacional no consiguió el boleto al mundial.

El Puebla de México anunció la llegada de Juan Pablo Vargas como refuerzo del plantel. El zaguero central por medio de sus redes sociales se despidió de Millonarios de Colombia para integrarse al plantel de la Franja.

Vargas fue mundialista con la Selección de Costa Rica en Catar 2022 y además pieza clave del reciente proceso eliminatorio, en el que el equipo patrio no alcanzó el boleto a la Copa del Mundo.

“Su liderazgo en la cancha y experiencia mundialista lo convierten en una pieza ideal para la Franja. Bienvenido Juan Pablo Vargas desde ahora toca romperse el alma por nuestros colores”, aseguró el equipo mexicano.

Con Juan Pablo, Costa Rica suma ya dos legionarios en la Liga MX, porque Keylor Navas es figura de Pumas.

Respecto a su salida de Millonarios, el defensor tico dejó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Después de seis años es el momento de decir adiós. Un momento que alguna vez pensé que nunca llegaría pero la vida es así, con altos y bajos, con momentos felices y momentos de mucho aprendizaje. Fueron más de 200 partidos, tres títulos (...)”, reflexionó.

“Traté siempre de dar mi mayor esfuerzo porque sé lo que significa este club con una inmensa historia”, añadió.

Juan Pablo Vargas comenzará el 2026 con un nuevo reto profesional.