Luis Ronaldo Araya lanza advertencia al rival del Herediano en la gran final

Su alineación como titular ante el Deportivo Saprissa fue una de las sorpresas del técnico Jafet Soto, en el duelo en el que Herediano derrotó 2-0 a los morados, por la semifinal del Torneo Clausura 2025.

Aunque el resultado fue insuficiente para avanzar a la final —tras caer 4-0 en el partido de ida—, los florenses mostraron una cara muy diferente, lo que fue recompensado por los aficionados, quienes al final del compromiso aplaudieron el esfuerzo y la determinación del equipo para obtener un resultado positivo.

El volante Luis Ronaldo Araya, con una asistencia y un gol, fue figura en la ofensiva de los rojiamarillos, que lucharon hasta el final. No obstante, ahora deben concentrarse en la gran final, donde tendrán una nueva oportunidad para coronarse bicampeones, al enfrentarse los heredianos al vencedor de la serie entre Saprissa y Alajuelense.

LEA MÁS: Marcel Hernández sigue sumando anotaciones y está a punto de ingresar a un grupo privilegiado

“Se luchó hasta el final y ahora no queda más que seguir adelante, porque esto no termina aquí. Aún tenemos una oportunidad más, que nos ganamos al ganar la primera fase. Como dije antes, fuimos superiores al Saprissa, hicimos nuestro fútbol, pero no nos alcanzó, a pesar de las opciones de gol que generamos”, afirmó Araya.

El mediocampista de 25 años, quien durante la temporada ha tenido una actuación irregular y cuya mayor participación fue como revulsivo del equipo, mostró mucha dinámica, provocando situaciones de gol que no fueron aprovechadas por sus compañeros.

⏰ 52’ Ronaldo Araya pone el 2-0 en el marcador. ➡️ Presentado por: KAIYI COSTA RICA 🔗 http://futvcr.com Posted by FUTV on Wednesday, May 14, 2025

“Creo que lo intentamos de todas las maneras, pero ellos defendieron bien, especialmente después de haber conseguido un buen resultado en su casa. Nosotros sabíamos que somos fuertes como locales. Ahora debemos mentalizarnos, porque seguimos vivos y con toda la energía para sacar esto adelante”, manifestó Araya.

LEA MÁS: Jafet Soto desde ya le pone el ojo a la serie de Saprissa vs. Alajuelense y estas son las razones

El volante ofensivo explicó que, ante los tibaseños, debían reivindicarse y demostrar que son un equipo fuerte, y que la goleada sufrida en Saprissa fue un accidente, tal y como lo expresó su técnico Jafet Soto.

“El primer partido se nos fue de las manos. Cometimos los errores que no debíamos cometer. Sabíamos que, a pesar de jugar en casa, sería complicado. Ahora nos toca descansar, volver a los entrenamientos y preparar el partido con todo, porque el campeonato es nuestro objetivo”, enfatizó Araya.