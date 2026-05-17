Fútbol

Luis Ronaldo Araya encara las críticas sobre su peso: ‘En un canal se ha hablado mucho’

Tras entrar de cambio y enderezar el partido a favor de Herediano, Luis Ronaldo Araya encaró los señalamientos sobre su estado físico

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Por Steven Torres
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
Herediano atacó con todo a Saprissa en el segundo tiempo, tras el ingreso de Luis Ronaldo Araya. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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