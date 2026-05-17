Luis Ronaldo Araya encara las críticas sobre su peso: ‘En un canal se ha hablado mucho’

El volante rojiamarillo Luis Ronaldo Araya, quien fue pieza clave al aportar una asistencia en la consecución del cetro, brindó declaraciones a FUTV tras el pitazo final.

Araya se refirió a los cuestionamientos sobre su condición física, surgidos recientemente: “Yo creo que es difícil a veces. Llevo 15 días muy duros en los que se me ha criticado por el peso; en un canal se ha hablado mucho y, bueno, yo hablo aquí en la cancha. Hoy demostré que no necesito escuchar a todas esas personas que solo mandan mala vibra”.

Luis Ronaldo añadió: “A mí no me han afectado las críticas, a mi familia sí. A mí critíquenme aquí en el terreno de juego, le acepto lo que sea. Ya después, fuera de la cancha, usted puede preguntarle a todos mis compañeros; de hecho, siempre soy el primero que llego y el último en irme. Yo trato de trabajar y dar el 100%”.

Por último, tuvo algunas palabras para la afición florense: “Venir al Herediano y que toda esta gente le grite, coree, lo haga sentir como en casa... Siempre el cariño de la gente hacia mi persona es porque me lo he ganado aquí, en el terreno de juego”.