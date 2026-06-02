Fútbol

Luis Marín se lleva un exjugador del desaparecido Santos de Guápiles para su proyecto en El Salvador

Luis Marín sigue reforzando su proyecto en El Salvador con jugadores que pasaron por la Primera División de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Adán Clímaco, exjugador del Santos, llega al Inter Tecla de El Salvador, equipo que dirige Luis Marín.
Adán Clímaco, exjugador del Santos, llega al Inter Tecla de El Salvador, equipo que dirige Luis Marín. (Inter Tecla/Inter Tecla)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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