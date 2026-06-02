Luis Marín se lleva un exjugador del desaparecido Santos de Guápiles para su proyecto en El Salvador

Adán Clímaco, exjugador del Santos, llega al Inter Tecla de El Salvador, equipo que dirige Luis Marín.

Luis Marín continúa armando su proyecto en el fútbol de El Salvador con refuerzos conocidos. Marín, al mando del Inter Santa Tecla de ese país, ahora sumó a un exjugador del Santos de Guápiles: Adán Clímaco.

Clímaco es un volante que había desarrollado su carrera en equipos como Cariari, Santos y Pérez Zeledón; no obstante, ahora jugará en el fútbol de El Salvador, donde tiene raíces (cuenta con las dos nacionalidades) y ha sido parte de los procesos de la selección nacional.

Clímaco se suma a Yoserth Hernández como una de las contrataciones más importantes de Marín en el presente mercado. Yoserth llegó luego de estar con el Municipal Liberia en el pasado campeonato.

Marín también incorporó al Inter al panameño Freddy Góndola, exjugador de Alajuelense en el campeonato nacional.

De esta forma, Luis Marín encontró en jugadores que estuvieron en el fútbol costarricense sus refuerzos para buscar protagonismo en el balompié de El Salvador.

El timonel costarricense llegó en la última campaña a los cuartos de final de la liga local, pero no pudo acceder a las fases trascendentales.