Luis Marín consigue ansiado reconocimiento en El Salvador

Luis Marín consiguió, en su segundo semestre como entrenador del Inter FA de El Salvador, el premio que anhelaba: una extensión de contrato por un año más. Luego de una temporada en la que clasificó al equipo a las fases finales, el timonel tico confirmó que seguirá al mando del proyecto.

Actualmente, el Inter FA se encuentra a la espera de disputar la última fecha de la etapa de clasificación para luego ingresar a la liguilla. El club de Marín es tercero en la tabla con 36 puntos; el segundo lugar es de Luis Ángel Firpo con 43 y el primero es de FAS con 50 unidades.

De esta forma, en las fases finales salvadoreñas habrá dos representaciones costarricenses: Marín con el Inter y Marvin Solano con Firpo, equipo que además es el campeón defensor.

Luis Marín explicó en entrevista con La Nación que llega a la fase final con gran ilusión, ya que el Inter FA comenzó como candidato al descenso, pero ahora la historia es diferente.

“Fue un torneo bastante regular; hubo un tramo donde tuvimos irregularidad y perdimos puntos, pero en términos generales siento que lo hicimos bien. El primer objetivo era alejarnos del descenso; luego, terminar entre los primeros cuatro y clasificar. Todo se ha cumplido”, afirmó.

Marín relató que, cuando tomó el equipo, la situación era compleja; no obstante, sabía que el torneo en el que debía marcar diferencia era el del primer semestre de 2026.

“Extrañaba esta sensación competitiva y esa adrenalina. Creo que venimos de menos a más en las últimas fechas; tenemos buenos resultados que nos respaldan. Entramos en buen ritmo a la última jornada. Vamos con confianza”, acotó.

De entrada, Luis Marín finaliza contrato en junio, pero ya tiene el acuerdo para vincularse por un año más al cuadro salvadoreño.

“Está cerrado para seguir un año más. Esto es de procesos; al inicio cuesta un poco, pero ya logramos encaminar las cosas y estamos bien acá”, finalizó.

Sobre la fase final, el Inter FA entra con la mentalidad de golpear y destronar a Luis Ángel Firpo, equipo que dirige Marvin Solano.

“El cierre lo visualizo muy cerrado, parejo. Creo que los rivales que nos pueden tocar, como Alianza o Águila, son equipos de tradición, que pelean títulos. Visualizo eliminatorias cerradas y fuertes”, agregó.

En la última fecha, el Inter FA chocará contra Zacatecoluca el 2 de mayo a las 2 p. m.