Luis Marín busca en Costa Rica la fórmula para ser campeón de El Salvador

Luis Marín pudo armar al Inter Tecla a su gusto para el segundo semestre del 2026.

Luis Marín, entrenador costarricense del Inter Tecla de El Salvador, tiene claro que quiere que su equipo pelee por el título en el segundo semestre de 2026. Ante esto, decidió volver a ver a Costa Rica para reforzar su plantel y también para foguearlo.

En el pasado campeonato salvadoreño, el Inter compitió, pero no pudo superar los cuartos de final.

Para la segunda parte de 2026, Marín ya sumó a tres jugadores con pasado reciente en el fútbol costarricense: Yoserth Hernández (exvolante de Liberia y Saprissa, entre otros), Freddy Góndola (exjugador de Alajuelense) y Adán Clímaco (futbolista formado en Santos de Guápiles).

“Hemos tratado de cubrir necesidades para ser más competitivos. Queremos pelear cosas importantes y dar ese saltito que nos faltó en el torneo pasado. Buscamos jugadores que marquen diferencia en la liga salvadoreña. Siempre he tratado de tener futbolistas que conozco porque así es más fácil acertar en los fichajes”, resaltó Marín a La Nación.

El estratega recordó que dirigió a Yoserth Hernández en Sporting FC y a Clímaco en Santos. En el caso de Góndola, aunque no trabajó con él, sí pudo conocerlo como adversario.

Pero Marín no solo se fijó en futbolistas del ámbito nacional, sino que también quiere foguear a su escuadra contra equipos de la Primera División de Costa Rica, por lo que tiene programada una gira por nuestro país del 13 al 18 de julio.

“Solo estaremos en Costa Rica una semana. Jugaremos entre tres y cuatro partidos. Queremos encuentros muy competitivos; la idea es afinar el equipo. Aquí en El Salvador el campeonato comienza el 25 de julio, por lo que buscamos adquirir ritmo de competencia durante esa gira”, detalló.

Sobre lo que pueden aportar los rivales costarricenses a su club, Marín especificó que el roce internacional es clave.

“La idea es buscar ese roce internacional y competir a un uen nivel. No quiero decir los nombres porque todavía falta tiempo, pero ya comenzamos a cerrar esos partidos y serán contra equipos importantes de nuestro país, a puerta cerrada”, concluyó.