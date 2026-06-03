Fútbol

Luis Marín busca en Costa Rica la fórmula para ser campeón de El Salvador

Luis Marín explicó su interés en refuerzos con pasado en la Primera División de Costa Rica y reveló el motivo de su gira para enfrentar equipos ticos

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Por Esteban Valverde
Luis Marín vive buenos momentos con el Inter FA en El Salvador.
Luis Marín pudo armar al Inter Tecla a su gusto para el segundo semestre del 2026. (Cortesía Luis Marín/Cortesía Luis Marín)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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