Los tres técnicos costarricenses que buscan quedar campeones en Centroamérica

Hay tres entrenadores costarricenses en Centroamérica que buscan reinar en la región. Marvin Solano, Luis Marín (en El Salvador) y Alexander Vargas (en Nicaragua) se encuentran en las fases finales de sus respectivos campeonatos.

Alexander Vargas es el DT del Diriangén nicaragüense, plantel que buscará el bicampeonato de Nicaragua. El Diriangén llega al enfrentamiento contra el Estelí tras dejar fuera al Matagalpa, además de haber terminado primero en la clasificación general.

“Uno como entrenador siempre confía en los jugadores. Para mí ha sido muy importante el respaldo que me han dado acá. Ellos me están dando el chance, la oportunidad. He tenido una buena sinergia acá y eso, la verdad, me tiene contento”, afirmó Vargas a La Nación.

La serie contra el Estelí tendrá su partido de ida este sábado.

Vargas destacó el buen momento que vive su planilla.

“Cuando llegamos acá hubo muchos cambios, incluso con jugadores. Al llegar al país decidí llevarme a Josimar Pemberton, pero no conocía la liga ni a los jugadores; sin embargo, el reto fue bonito para uno. Al inicio no partíamos como favoritos y estaban el Estelí y el Managua un escalón más arriba, pero ahora queremos el cetro”, profundizó Vargas.

Por otra parte, en El Salvador, Luis Ángel Firpo, de la mano de Marvin Solano, continúa su andadura en la defensa del título. El equipo del técnico tico logró imponerse 2 a 1 al Isidro Metapán en los cuartos de final de ida, mientras que el fin de semana jugará la vuelta.

El otro equipo con presencia costarricense es el Inter FA, el cual dirige Luis Marín. El cuadro de Marín se las verá con el Municipal Limeño. El primer partido es este jueves a las 7 p. m. y la vuelta está por programarse para el fin de semana.

Marvin Solano defiende su cetro, mientras que Marín es uno de los retadores al campeonato cuscatleco.

“Existe una posibilidad de tener una final costarricense, porque ambos técnicos están del lado diferente de la llave, pero todavía falta para ver si sobre todo a Inter FA le alcanza para llegar a la final. Marvin Solano ya hizo historia con Firpo y la quiere continuar”, explicó Ricardo Menéndez, periodista especializado en la primera división salvadoreña.