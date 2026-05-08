Fútbol

Los tres técnicos costarricenses que buscan quedar campeones en Centroamérica

Tres entrenadores ticos buscan la gloria fuera de Costa Rica para marcar historia a nivel centroamericano

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Por Esteban Valverde
Alexander Vargas, Marvin Solano y Luis Marín tienen la oportunidad de ser campeones en Centroamérica.
Alexander Vargas, Marvin Solano y Luis Marín tienen la oportunidad de ser campeones en Centroamérica. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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