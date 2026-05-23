Fútbol

Los goleadores de Costa Rica están en vías de extinción: ¿Por qué los artilleros perdieron protagonismo?

En los últimos cinco torneos, el liderato de goleo en el fútbol de Costa Rica fue un territorio prácticamente reservado para extranjeros

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Por Steven Torres
Marcel Hernández Herediano Torneo Clausura 2026 24 de abril del 2026 Fotografía: Jorge Navarro
El cubano Marcel Hernández es el gran referente de las redes en los últimos años. Su capacidad goleadora es el reflejo de una tendencia donde los atacantes extranjeros tomaron el control de Costa Rica. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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