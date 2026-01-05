Los famosos ‘shoot-outs’ de los 90 Minutos por la Vida: ¿Cuántos se tiraron y cuántos se anotaron?

Isaac Alfaro, arquero del Saprissa, le detuvo el lanzamiento a Elías Aguilar del Herediano.

Los ‘shoot-outs’ son uno de los atractivos de los 90 Minutos por la Vida. Estos ‘mano a mano’ que se dan entre los delanteros y porteros de los equipos cuando los partidos terminan en empate provocan la emoción del público.

Los tres primeros partidos requirieron este tipo de lanzamientos, que se realizan desde 40 metros y en solo seis segundos (si el pateador de pasa de ese tiempo, el gol no cuenta).

Los duelos entre Alajuelense-Cartaginés, Saprissa-Herediano y Herediano-Cartaginés terminaron sin goles en los 30 minutos de tiempo regular.

Quizás uno pensaría que el pateador lleva la ventaja, pero los datos indican lo contrario.

En total, en los tres juegos se tiraron 19 lanzamientos, de ellos solo cinco consiguieron terminar besando la red, para un raquítico 26 por ciento.

De hecho, en Saprissa el único de los cuatro que pudo marcar fue Jorkaeff Azofeifa, defensor que fusiló con un fuerte remate de izquierda al portero Danny Carvajal.

La serie entre florenses y morados vio cómo el arquero Isaac Alfaro le detuvo el disparo a Marcel Hernández y Elías Aguilar; mientras Danny Carvajal hizo lo propio con Sebastián Valenciano y Rachid Chirino.

Por otra parte, Ariel Rodríguez lo mandó por fuera, al igual que Ronaldo Araya.

En el caso de Alajuelense y Cartaginés, el portero erizo, Daniel Velásquez le detuvo su intento a Johan Venegas. Esteban Cruz no pudo anotar para los manudos.

Los que sí anotaron en esta serie fueron: Suhander Zúñiga (Cartaginés), Deylan Paz (Alajuelense) y Carlos Barahona (Cartaginés). Por último, Ian Moyano buscó un globito que no encontró buena dirección.

En el duelo entre brumosos y florenses, el Team falló sus tres lanzamientos ante el arquero Christopher Moya, mediante Allan Cruz, Joshua Navarro y Jurguens Montenegro. Por Cartaginés, anotó Nicolás Vargas y falló José Rodríguez Chiroldes.

Al final, la definición continúa siendo un tema preocupante en el fútbol nacional y en los 90 Minutos por la Vida esto quedó en evidencia.