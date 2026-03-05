Los equipos revelación del torneo pasado siguen sin despegar y volvieron a ser dos más del montón

John Paul Ruiz saltó por un balón aéreo, el lateral de Liberia buscó imponerse por zona izquierda.

El Municipal Liberia y el Municipal Pérez Zeledón fueron los equipos que amenizaron el torneo pasado, sobre todo en la fase regular. Hoy, ambos no son ni la sombra de lo que mostraron en el Apertura 2025 y apenas suman nueve unidades de 27 posibles.

Guanacastecos y generaleños igualaron 1-1 en San Isidro de El General, en un partido que los aleja del protagonismo y los mantiene en el conformismo del nivel que han mostrado en el presente torneo.

El duelo tuvo dos caras: un primer tiempo intenso, con acciones en ambos marcos y dos goles; mientras que el segundo tiempo fue para el olvido, ya que provocó sueño y más de un bostezo entre quienes lo observaron.

La primera diana del encuentro llegó por medio de Erick Torres. El delantero mexicano del Liberia transformó un penal en anotación al minuto 17.

No obstante, la alegría pampera duró poco, ya que Eduardo Pastrana igualó al 25′ con un remate de cabeza que dejó sin reacción al portero Antonny Monreal.

Después de los goles no hubo mayores emociones en las áreas de ambos equipos. Esto porque los planteles priorizaron cuidar su marco antes que arriesgar en busca de los tres puntos.

El negocio fue malo para ambos, ya que tanto Pérez como Liberia se estancan muy lejos la zona de clasificación. El cuarto lugar lo ocupa San Carlos, que tiene un partido menos y suma 16 unidades.

Ambos clubes también aspiraban al cuarto puesto de la tabla acumulada, pensando en un boleto a la Copa Centroamericana de Concacaf de 2026; sin embargo, el pésimo Apertura 2026 también los mantiene lejos de esa meta.

El Cartaginés es cuarto de la general con 45 puntos; Liberia ocupa el sexto puesto con 35 unidades, mientras que Pérez Zeledón es sétimo con 30.

Las dos revelaciones del segundo semestre de 2025 se desinflaron en 2026 y, tras la primera ronda del torneo, no logran despegar.