Los equipos lloran la eliminación de la Selección de Costa Rica: Alajuelense habría ganado más de $1 millón

Herediano fue el equipo más beneficiado por presencia de jugadores en la lista de Catar 2022 de la Selección de Costa Rica.

Luego de la Copa del Mundo de Catar 2022, los clubes de Primera División de Costa Rica recibieron $3,3 millones, divididos entre los cuadros que aportaron los 26 jugadores de la lista final.

Se trata del subsidio que da FIFA a los equipos, como una forma de compensar por los días que no tienen disponibles sus futbolistas. De esos $3,3 millones solo el Club Sport Herediano se llevó $1,1 millones.

Este dinero quedará fuera de alcance luego de la Copa del Mundo 2026, porque la Selección de Costa Rica fracasó en la eliminatoria y ante esto los clubes tendrá un fuerte golpe, ya que no podrán ingresar este dinero extraordinario.

Para Catar 2022, La FIFA había detallado que se pagarían $10.000 por día y por jugador que estuviera en Qatar 2022 (incluyendo el campamento previo oficial y la competencia hasta donde llegara la selección). Estas sumas son completamente aparte del premio otorgado a las Federaciones por clasificar a la justa mundialista.

Herediano tuvo seis jugadores en la lista final, mientras que Alajuelense tres, misma cantidad que Saprissa.

Si nos vamos a la actualidad, el equipo que más jugadores tenía en la Selección de Costa Rica era Alajuelense con Alexis Gamboa, Creichel Pérez, Celso Borges, Anthony Hernández y Joel Campbell, es decir cinco jugadores. Además, otros elementos como Guillermo Villalobos y Santiago Van der Putten también suelen ser tomados en cuenta y eran candidatos a una eventual lista final.

Ante esto, los rojinegros hubieran recibido un monto similar al que obtuvo el Herediano. Esto, a razón de $10.000 por día durante al menos 20 días, por cada uno de los jugadores convocados.

Además, hay que tomar en cuenta que el monto diario del subsidio eventualmente podría subir, tal y como acostumbra FIFA cada Mundial.

Este ingreso para los equipos representaba un respiro tanto para desarrollar proyectos de infraestructura como de avance deportivo.

Para Catar 2022, uno de los planteles que fue beneficiado en este rubro fue Pérez Zeledón, esto porque tuvo a Douglas López en el proceso.

Y es que, para efectos del cálculo, se toma en cuenta los dos años anteriores al Mundial.

“Es un tema que utilizamos para infraestructura, porque fue un ingreso extraordinario, pero tenga claro que esos colones ayudan muchísimo”, dijo Juan Luis Artavia, presidente generaleño. Pérez recibió $34,676 por la presencia de Douglas.

Otro que opinó sobre el tema fue Robert Garbanzo, gerente de Guadalupe FC.

“Estamos viviendo una catástrofe, no entramos en razón de lo que pasó. El impacto de esto es tremendo. Hablando de fútbol deportivamente no se tomaron las mejores decisiones. En el fútbol las platas no presupuestadas son más importantes, porque los clubes están números rojos siempre, entonces ese impacto era positivo para salir adelante y no se dará”, explicó.

Saprissa cruza los dedos por Fidel Escobar y eventualmente Gustavo Herrera, para la Selección de Panamá, que sí clasificó. Esto les permitiría ingresar de $200.000 a $400.000, dependiendo del monto final que asigne la FIFA al subsidio.