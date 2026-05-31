Locura por Mariano Torres y su ‘último’ baile con Saprissa: un brasileño hará hasta lo imposible por ver al argentino

Brandon Souza es un brasileño que ha ganado notoriedad en la red social X por su amor al Deportivo Saprissa.

Souza sigue al equipo tibaseño en todos sus partidos y comenta regularmente sobre la actualidad del club. Sin embargo, en los últimos días publicó un comunicado en el que pidió la ayuda de todos los saprissistas, ya que tiene el deseo de viajar a Costa Rica durante el segundo semestre de 2026.

La razón es clara: quiere estar presente en lo que considera será “el último baile” de Mariano Torres. La S acaba de anunciar la renovación del capitán morado, pero únicamente por un semestre. Ante esta situación, Souza explicó en un video que desea viajar al país para disfrutar por última vez del emblemático número 20 del Saprissa.

“Todo indica que será el último baile y yo no me lo voy a perder. No contaba con esto, no me lo esperaba, pero debido a esto necesito y cuento con tu ayuda. Inicialmente estoy pensando en hacer rifas con productos de Saprissa como una campaña de financiamiento”, relató en un video.

El aficionado explicó que está dispuesto a escuchar propuestas que le permitan cumplir su objetivo de estar en Costa Rica. Su deseo es viajar en diciembre para disfrutar de la fase final del campeonato y, según sus expectativas, celebrar el título 41 del conjunto morado.

La historia de Souza se volvió viral en 2025, cuando su amor por el Monstruo fue destacado por diversos medios de comunicación nacionales.