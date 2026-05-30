Puro Deporte

¡Bombazo en Tibás! Saprissa por fin anuncia qué pasará con Mariano Torres

La situación de Mariano Torres en Saprissa tenía en vilo a los aficionados

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Por Milton Montenegro
Mariano Torres, capitan del Deportivo Saprissa y todo el equipo regresan a la pretemporada.
Saprissa y Mariano Torres llegaron a un acuerdo para que el argentino siga en el club. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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