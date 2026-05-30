¡Bombazo en Tibás! Saprissa por fin anuncia qué pasará con Mariano Torres

Saprissa y Mariano Torres llegaron a un acuerdo para que el argentino siga en el club.

Saprissa anunció esta noche de viernes que su capitán y gran estrella de los últimos años, Mariano Torres, renovará con el equipo.

“Algunos nacen para este escudo, toda historia grande merece más capítulos. Mariano Torres firmó una extensión de contrato de seis meses más”, indicó el club tibaseño en sus redes sociales.

Mariano Torres, quien se encuentra en Argentina disfrutando de sus vacaciones, dio el sí y sigue con el club, al que llegó en el 2016 para convertirse en figura.

En sus redes sociales, Saprissa anunció la renovación del capitán con el siguiente video.

¡RENOVADO! Algunos nacen para este escudo, toda historia grande merece más capítulos. 💜🟣🇦🇷



Mariano Torres firmó una extensión de contrato de seis meses más ✍🏻 pic.twitter.com/uinV9G3BhD — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 30, 2026

El martes en conferencia de prensa, Erick Lonis, encargado de las negociaciones con los jugadores en Saprissa, dijo que ya había tenido una conversación con Mariano, y no veía dificultad en que el argentino no esté en suelo nacional.

“Sobre los seis meses, yo estoy casi seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. Ya hemos tenido avances en la conversación. Creo que no es tan difícil, ni siquiera es un tema de dinero; entonces yo creo que con Mariano nos vamos a poner de acuerdo sobre los próximos seis meses”, dijo Lonis.

Un 27 de junio de 2016, el volante formado en Boca Juniors llegó a la institución con la ilusión de “que las cosas salgan bien y que pueda ayudar al equipo”. Diez años más tarde, aquel deseo se transformó en una historia escrita con letras doradas en el corazón de los Saprissa.

Cuando Torres arribó al club, el conjunto tibaseño contabilizaba 32 títulos nacionales. Hoy, una década después, el capitán ha sido protagonista en la conquista de 8 campeonatos, consolidando su lugar como uno de los referentes más emblemáticos de la actualidad.

Mariano Torres se queda en Saprissa; con él, el equipo ha ganado 8 títulos nacionales y el capitán buscará la 41. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la última entrevista que brindó, en el pódcast de Anthony Porras, en su programa de YouTube “Entre la Pitón y la Pared”, Mariano Torres dijo que no se ve jugando todo el otro año completo.

“Todavía quiero disfrutar este tiempo porque la paso muy bien, porque tenemos un grupo muy lindo y disfrutamos, sobre todo los más grandes, que sabemos que no nos queda mucho y disfrutamos de vestir esta camiseta, de estar en ese vestuario, de estar en esa cancha”, opinó Mariano.

El argentino firmó por seis meses más; quizá sean los últimos como jugador profesional, sobre todo cuando aseguró que no se ve jugando todo el año y por eso ha ido planeando un futuro sin tener que acariciar la pelota, trasladarla, asistir a los compañeros o gritar un gol. Mariano se ve ligado a este deporte, tal vez como entrenador.

“Con algunos compañeros estamos haciendo el curso de entrenador; dentro de poco lo terminamos”, dijo Mariano, quien añadió no tenerlo claro todavía, sobre todo cuando Anthony Porras le preguntó si en el futuro se ve dirigiendo a Saprissa.