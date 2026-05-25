Fútbol

‘Lo más triste que verás hoy’: Así reaccionó la prensa mexicana ante el dolor de Keylor Navas

Keylor Navas tuvo todas las cámaras encima cuando Pumas perdió el cetro ante Cruz Azul

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas lució decepcionado luego de la derrota de Pumas contra Cruz Azul, en la final de la Liga MX.
Keylor Navas lució decepcionado luego de la derrota de Pumas contra Cruz Azul, en la final de la Liga MX. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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