‘Lo más triste que verás hoy’: Así reaccionó la prensa mexicana ante el dolor de Keylor Navas

Keylor Navas lució decepcionado luego de la derrota de Pumas contra Cruz Azul, en la final de la Liga MX.

Keylor Navas caminó de izquierda a derecha; luego dio dos pasos al frente, volvió a ver hacia una gradería del Olímpico Universitario, dio dos pasos más y, con semblante serio, suspiró. Cabizbajo, continuó digiriendo lo que había sucedido segundos antes: Pumas perdió en el minuto 95 la definición del campeonato de México contra Cruz Azul.

Todas las cámaras enfocaron al Halcón. La transmisión televisiva centró su toma en él y los fotógrafos también. Todos querían ver cómo reaccionaría el arquero ante la desazón vivida.

El oriundo de Pérez Zeledón se mantuvo con semblante serio. Por lapsos se notó frustrado y dolido, aunque al final permaneció en el terreno de juego con el resto de sus compañeros y se colgó la medalla de subcampeón.

El diario Esto describió lo que pasó con el tico: “Keylor Navas no podía creer que la Liga MX se les escapó en los últimos minutos del partido. Lo más triste que verás hoy”.

Lo más triste que verás hoy.



Keylor Navas no podía creer que la Liga Mx se les escapó en los últimos minutos del partido. 💔🐾



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Por su parte, ESPN destacó al portero costarricense:

“Pese a la derrota, habrá que reconocer... Keylor Navas = orgullo azul y oro”, indicó aque medio.

Pese a la derrota, habrá que reconocer...



Keylor Navas = Orgullo Azul Y Oro pic.twitter.com/tqT2jzOsTY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 25, 2026

La revista Fútbol Total tuvo unas palabras para el guardián costarricense: “Keylor Navas se quedó a la orilla de ser campeón de la Liga MX. Lo dio todo, fue el hombre que sostuvo a Pumas durante toda la liguilla y la eliminatoria. El título para el legendario guardián tico tendrá que esperar. Levanta la cara, leyenda”.

Imágenes que duelen 💔🇨🇷



Keylor Navas se quedó a la orilla de ser campeón de Liga MX.



Lo dio todo, fue el hombre que sostuvo a Pumas toda la liguilla y la eliminatoria. El título para el legendario guardián tico tendrá que esperar.



LEVANTA LA CARA, LEYENDA. 🥺 pic.twitter.com/3lw3l2Q2o5 — Futbol Total (@futboltotal) May 25, 2026

Por último, TNT Sports México resaltó la decepción del portero que defendió el arco del Real Madrid y el París Saint-Germain:

“Imágenes que duelen. Ver a Keylor Navas quedarse a la orilla de ser campeón del fútbol de México”, publicó ese medio apelando al sentimiento de la derrota.