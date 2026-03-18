Lo comido por lo servido: a Saprissa se le irá en pagos lo que ganó por traspaso de Jimmy Marín; vea las cifras

Jimmy Marín estuvo la temporada 2021 - 2022 en el Saprissa, pero luego salió al Orenburg de Rusia, donde su fichaje fue polémico.

En el año 2022, Jimmy Marín pasó del Deportivo Saprissa al Orenburg de Rusia, pero lo que inicialmente era solo un traspaso normal de un futbolista costarricense a Europa, terminó costándole al club morado reclamos y procesos locales e internacionales donde perdieron prácticamente todo lo que obtuvieron por esa venta.

El último capítulo llegó esta semana, cuando Marín y su agente, José Luis Rodríguez, llegaron a un acuerdo para que Saprissa les pague las comisiones que ambos demandaron, y que en un inicio el club se negaba a reconocerles.

Previamente, los morados también fueron condenados por el TAS (tribunal deportivo de alcance mundial) a pagarle un monto al Hapoel Be’er Sheva de Israel (exclub del tico). Esto debido a que, cuando se dio el regreso del jugador a Costa Rica en 2020, se había acordado que el club israelí recibiría un porcentaje si la “S” lo volvía a transferir.

No obstante, cuando Marín partió a Rusia, Saprissa alegó que no era una venta, sino de una rescisión de contrato, por lo cual -según sus argumentos- no aplicaban comisiones ni al jugador, ni el agente ni al club de Israel.

No obstante, los israelíes lograron comprobar que sí fue un traspaso y posteriormente Marín y su agente también hiceron valer la cláusula de comisiones.

Ante este panorama, Saprissa deberá cancelar $120.000 a Marín y a su representante; mientras que al club israelí ya le pagó $430.000. De esta forma, el conjunto morado terminó perdiendo en esta disputa un total de $550.000, sin contar los gastos procesales tanto a nivel internacional como nacional.

La Nación tiene en su poder documentación del caso donde se confirma que el monto que recibió Saprissa por Marín fue de $600.000, por lo que prácticamente toda la ganancia se le fue en esos pagos.

El abogado del jugador y del agente, Aquiles Mata, confirmó que el pago de $120.000 a Marín y José Luis Rodríguez se realizará mediante cuotas programadas.

Por su parte, al equipo de Israel Hapoel Be’er Sheva el “Monstruo” le canceló el monto desde julio de 2025, según dispuso el TAS.

La Nación intentó conocer la versión de Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, sobre este caso; sin embargo, no respondió el mensaje de texto enviado desde las 12: 14 m.

No obstante, en 2022, Rojas había explicado en una entrevista con Yashin Quesada que el club consideraba que no debía pagar comisiones, ya que la salida de Marín se dio como una rescisión de contrato y no como una transferencia.

“Se nos informa que está la cláusula de rescisión, pactada entonces que van a hacer valer esa cláusula. Lo que indica es que, si ese monto se paga al Saprissa, el jugador queda libre; no es una transferencia de club a club, es una cláusula unilateral de rescisión de contrato. Son conceptos diferentes. En nuestra opinión, lo tratamos como un concepto distinto, según la jurisprudencia, y por eso Saprissa actuó”, mencionó.

En ese momento, el exjerarca recalcó que Saprissa no estuvo de acuerdo con la transferencia, ya que Rusia se encontraba recién iniciando su conflicto bélico contra Ucrania, y los negocios con los rusos podrían traer consecuencias.

Rojas insistió en que, desde su punto de vista, el club interpretaba correctamente los hechos.

“Cada quien está en su derecho de llevar el caso a los tribunales deportivos. Nosotros vamos a defender nuestra tesis. Como en cualquier situación, no hay garantías del 100%, pero por lo que conocemos del contrato y cómo actuamos, pensamos que estamos en lo correcto”, añadió.

La posición de Saprissa como institución se ha mantenido en respetar los fallos. Así fue el pronunciamiento tras el acuerdo alcanzado con Marín y Rodríguez.

“El Deportivo Saprissa cumplió con sus obligaciones y el proceso concluyó en buenos términos para ambas partes. Por un acuerdo de confidencialidad, el club no se referirá a los términos y detalles de la negociación”.

En conclusión, Saprissa no obtuvo ganancias de la venta, ya que, aunque inicialmente buscó evitar el pago de comisiones, el negocio terminó siendo apenas suficiente para cubrir las obligaciones adquiridas en el fichaje.