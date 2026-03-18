Fútbol

Lo comido por lo servido: a Saprissa se le irá en pagos lo que ganó por traspaso de Jimmy Marín; vea las cifras

Jimmy Marín salió del Saprissa en 2022, pero el dinero obtenido por la venta se le irá al club en pagos tras perder en el TAS y llegar a un arreglo localmente

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Por Esteban Valverde
Jimmy Marín estuvo la temporada 2021 - 2022 en el Saprissa, pero luego salió al Orenburg de Rusia, donde su fichaje fue polémico. (Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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