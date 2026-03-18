Fútbol

Jimmy Marín y su representante llegan a un acuerdo con Saprissa: vea la cifra millonaria que debe pagar el club

Jimmy Marín y su representante aceptaron una propuesta de parte del Saprissa para acabar con la novela de su salida a Rusia en 2022

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Por Esteban Valverde
Jimmy Marín jugó por última vez con el Saprissa en 2022, luego paso al fútbol de Rusia. (Jose Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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