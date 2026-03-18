Jimmy Marín y su representante llegan a un acuerdo con Saprissa: vea la cifra millonaria que debe pagar el club

Jimmy Marín jugó por última vez con el Saprissa en 2022, luego paso al fútbol de Rusia.

La novela entre Jimmy Marín, su representante José Luis Rodríguez y el Deportivo Saprissa por fin llega a su fin. Este martes por la tarde, el club morado propuso a la representación legal del jugador y su agente un acuerdo que fue aceptado.

Según confirmó Aquiles Mata, representante del deportista, el Deportivo Saprissa accedió a cancelar la totalidad del monto a ambas partes, por lo que deberá desembolsar $60.000 a cada uno, es decir, $120.000 en total, más gastos procesales.

“Se presentó un acuerdo en donde mis representados reciben todo el monto exigido. No hubo necesidad de una resolución como tal, porque técnicamente ellos (Saprissa) aceptan la responsabilidad y pagarán todo”, afirmó Mata.

Marín y Rodríguez habían demandado al Saprissa por incumplimiento en el pago de comisiones tras una transferencia al exterior, luego de que el jugador saliera en 2022 al club ruso FC Orenburg.

Aquiles Mata confirmó que los morados también propusieron una forma de pago para saldar lo pendiente, la cual fue aceptada.

“Sí hay una forma de pago determinada, pero se firmó un acuerdo de confidencialidad y no puedo dar detalles. Lo que sí puedo decir es que mis representados recuperan todo el dinero”, recalcó.

Ahora, el acuerdo debe ser homologado por la Cámara de Disputas de la Federación Costarricense de Fútbol. No obstante, el proceso de audiencia ya se detuvo debido a que se confirmó la aceptación del trato entre las partes.

La Nación consultó al Saprissa sobre el tema; el club morado, por medio de su departamento de prensa, informó lo siguiente:

“El Deportivo Saprissa cumplió con sus obligaciones y el proceso concluyó en buenos términos para ambas partes. Por un acuerdo de confidencialidad, el club no se referirá a los términos y detalles de la negociación”.

Este mismo caso también le costó al Deportivo Saprissa un monto altísimo a nivel internacional.

El Hapoel Be’er Sheva, exclub de Jimmy Marín en Israel, también entró en disputa con el equipo morado, ya que le correspondía un porcentaje en caso de que el futbolista fuera transferido nuevamente al exterior, monto que no fue depositado.

El club israelí decidió demandar ante la FIFA, organismo que le ordenó al Saprissa pagar lo adeudado. No obstante, los tibaseños recurrieron al TAS para apelar la decisión.

Ya en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el Hapoel Be’er Sheva logró imponerse y el Saprissa fue condenado a pagar $430.000 al club israelí.