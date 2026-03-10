Saprissa a audiencia: Millonaria demanda de Jimmy Marín por traspaso a Rusia llega a fase definitiva

Jimmy Marín y su agente, José Luis Rodríguez, presentaron una denuncia contra Saprissa y el caso está pronto a resolverse.

El caso en el que el jugador Jimmy Marín pide una indemnización al Deportivo Saprissa ya tiene una fecha para avanzar y se acerca al desenlace.

Aquiles Mata, asesor legal de Jimmy Marín y de su representante, José Luis Rodríguez, confirmó que la Cámara de Disputas de la Federación Costarricense de Fútbol citó a las partes a una audiencia el próximo miércoles 18 de marzo en el Proyecto Gol, con el fin de escuchar los argumentos de ambas partes.

“Vamos a esta primera audiencia. En ella se puede llegar a algún tipo de arreglo o las partes pueden presentar sus conclusiones y pruebas para que la Cámara brinde una resolución final”, detalló Mata.

El caso se remonta al traspaso que se dio del Saprissa al Orenburg de Rusia en 2022.

Por esa transferencia, los morados, según contrato, debían darle una comisión tanto al futbolista como a su agente; no obstante, en el Monstruo alegaron que no se dio la transferencia como tal, sino que Marín pagó su cláusula de rescisión para dejar la “S”.

Ante esto, el Hapoel Beersheva, exclub de Jimmy en Israel, también había entrado en disputa con Saprissa, porque le correspondía un porcentaje en caso de que los morados consiguieran colocar nuevamente al futbolista en el exterior, y este monto no fue depositado.

El equipo israelí decidió demandar ante la FIFA, ente que le pidió al Saprissa pagar lo adeudado, no obstante los tibaseños recurrieron al TAS para apelar la decisión.

Ya en el TAS, máximo órgano de disputas, el Beersheva consiguió ganar y Saprissa fue condenado a cancelar $430.000 al club israelí.

Según Mata, esta sentencia sirve para dictaminar que la transferencia sí se dio, por lo que según si criterio los montos de las comisiones deben pagarse. Tanto José Luis Rodríguez como Jimmy Marín le exigen al Saprissa $60 mil (cerca de 28 millones de colones) cada uno.

Mata agregó que tanto el jugador como el agente deberán estar presentes en la audiencia, así como representantes del cuadro morado. Primero se escuchará al futbolista y luego al representante.

Se intentó obtener la versión de Saprissa pero al cierre de esta nota no fue posible.