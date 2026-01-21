Llegó el día del juicio en la Fedefútbol: Así está el panorama para nombrar al director de Selecciones

Rónald González parece tener el mayor apoyo para ser el nuevo Director de Selecciones Nacionales. Aquí, junto a Andrés Núñez, en una reunión del 2005 por los 20 años de Saprissa en el Mundial de Clubes.

La crónica del nombramiento del nuevo director de Selecciones Nacionales de Costa Rica tendrá su capítulo final este miércoles 21 de enero. Esta es la fecha que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol puso como límite para designar a la cabeza deportiva del fútbol tico, y todas las flechas señalan a Rónald González.

La Nación hizo un sondeo a lo interno del Comité Ejecutivo y, si la votación fuera este martes por la tarde, González tendría tres apoyos fijos, mientras que Ángel Catalina tendría dos. Hay otros cinco indecisos, pero tres de ellos con una ligera inclinación hacia González.

Hay que recordar que el puesto que dejó el mexicano Ignacio Hierro, a mediados de diciembre pasado, luego del fracaso en el camino a la Copa del Mundo 2026, ha generado un fuerte debate a nivel dirigencial; sobre todo porque el Ejecutivo se dividió entre esos dos candidatos: González y Catalina (exdirector deportivo del Saprissa).

De hecho, el órgano federativo creó una comisión compuesta por Sergio Hidalgo, Jorge Hidalgo, Silvia Bolaños y Gustavo Araya (este último secretario general), para buscar candidatos al puesto.

En medio de acaloradas discusiones, los propios integrantes del Ejecutivo pidieron más opciones para valorar y ahí aparecieron Francis Hernández (español) y Hermes Desio (argentino).

Hernández también se postuló para el mismo cargo con Honduras, donde fue elegido hace pocos días. Por su parte, Desio sí llega a la votación como una posibilidad, pero con la desventaja de que se busca un director que conozca el área, y él solo ha trabajado en la Conmebol (América del Sur).

Rónald fue la recomendación que hicieron varios miembros de la comisión para el puesto, luego de una serie de entrevistas. Para el cargo también se tomaron en cuenta nombres como Paulo César Wanchope y Jeaustin Campos; pero Chope tiene interés en continuar en los banquillos, mientras que Campos sí quiere llegar a la Fedefútbol, pero como seleccionador mayor.

Con Catalina, la comisión intentó conversar; sin embargo, el dirigente aseguró, ante un primer interés, que quería tener cierta seguridad de que le darían el puesto. Esto luego de que también estuvo en evaluación cuando nombraron a Ignacio Hierro, pero no fue tomado en cuenta de forma definitiva.

Para el puesto se tuvieron otros nombres sobre la mesa, como el de Jordi Cruyff, exdirector deportivo del Barcelona y actual cabeza del proyecto deportivo del Ajax de Países Bajos. Incluso estuvo en entrevista con el secretario de la Fedefútbol, Gustavo Araya. Al final, tomó la opción en el país tulipán.

La primera función que tendrá el nuevo director de Selecciones Nacionales de Costa Rica será buscar con urgencia al nuevo seleccionador mayor, luego de que Miguel Herrera quedara fuera del puesto al fracasar en el intento de ir al Mundial 2026.

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol lleva un mes decidiendo un puesto trascendental para corregir el rumbo luego del fracaso que significó el 2025 para la Selección Nacional. Estrategas de peso nacional, como Alexandre Guimarães, fueron enfáticos en que en la Federación no se pueden equivocar con esa designación. Mucho del futuro del fútbol de la Selección Nacional se decide este miércoles.

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol que tendrá a cargo la designación está compuesto de la siguiente manera: Osael Maroto, Sergio Hidalgo, Jafet Soto, Silvia Bolaños, Joseph Joseph, Juan Carlos Rojas, Alexander Chacón, Jorge Hidalgo, Leonardo Vargas y Jenny González.