Fútbol

Este es el gran candidato a director de Selecciones Nacionales de Costa Rica (y es un nombre muy conocido)

La Federación Costarricense de Fútbol apunta a un fuerte candidato para asumir en enero el puesto de director de Selecciones Nacionales

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Rónald González Comunicaciones
Rónald González estuvo la década pasada muy vinculado a la Selección de Costa Rica tanto en procesos menores como interino de la Mayor.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaProyecto GolRónald González
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.