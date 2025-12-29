Este es el gran candidato a director de Selecciones Nacionales de Costa Rica (y es un nombre muy conocido)

Rónald González estuvo la década pasada muy vinculado a la Selección de Costa Rica tanto en procesos menores como interino de la Mayor.

Hay un nombre que al día de hoy encabeza la carrera para dejarse uno de los puestos más importantes de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y, por ende, de las selecciones nacionales.

Ronald González Brenes, el técnico y formador, quien escribió una de las páginas más doradas de Costa Rica en mundiales menores al quedar en el cuarto lugar de la Copa del Mundo de Egipto 2009, es el principal candidato y con quien está todo encaminado para que sea el nuevo Director de Selecciones Nacionales de Costa Rica, esto luego de que el puesto quedara vacante tras la salida de Ignacio Hierro.

La última experiencia de González como entrenador (actualmente de 55 años de edad) fue en el primer semestre del 2025, cuando dirigió al Comunicaciones de Guatemala, donde llegó a un acuerdo de salida en mayo pasado.

La Nación conoció, por medio de dos fuentes del Comité Ejecutivo, que la comisión que está replanteando el futuro deportivo de las selecciones nacionales, luego del fracaso en el camino a la Copa del Mundo 2026 —donde la Selección Mayor no superó las eliminatorias—, ya le realizó la entrevista respectiva a González.

Junto con el exseleccionador menor, para el puesto hubo otros dos candidatos, pero con ellos se avanzó muy poco. Se trata del exentrenador de la Selección de Costa Rica, Paulo César Wanchope, y del exgerente deportivo morado, Ángel Catalina.

En el caso de Wanchope, el DT dio a conocer a la FCRF sus intenciones de continuar en el fútbol, pero como entrenador, por lo que está a la espera de una oportunidad para dirigir algún equipo. En el caso del español, el exmorado confesó que prefería no pasar por un proceso de selección, debido a que también fue candidato cuando se nombró a Ignacio Hierro. En aquel momento, su pasado saprissista fue un punto de diferencia en el Comité Ejecutivo.

De Rónald González gusta su hoja de vida y su experiencia no solo como entrenador de equipos mayores, sino también como formador, ya que en la década pasada fue uno de los ejes más importantes de las selecciones menores de Costa Rica.

Como timonel, González logró ser campeón de Costa Rica al mando del Saprissa, así como en Guatemala con el Comunicaciones.

La idea, al día de hoy, es que Rónald González sea nombrado el 6 de enero, en la primera sesión que tendrá el Comité Ejecutivo liderado por Osael Maroto en 2026, con el fin de que comience labores lo antes posible.

Eso sí, al exentrenador de Saprissa, Uruguay de Coronado y la Selección le hace falta un obstáculo por sortear: la votación del Ejecutivo, ya que aunque él sea el recomendado por la comisión, hace falta la ratificación del Comité.

Ya en el puesto, la primera misión sería buscar al entrenador de la Selección de Costa Rica. Aunque el Ejecutivo esperaba tenerlo para el cierre de 2025, el estudio de candidatos debe hacerlo el Director de Selecciones.

Ante esto, González tendría que elaborar una terna de técnicos y presentarla al Comité Ejecutivo para su votación y elección. La idea es que la Selección de Costa Rica tenga, para la fecha FIFA de marzo, a su nuevo seleccionador y así iniciar el proceso de cara a la Copa del Mundo de 2030.

En el escritorio ya hay varias hojas de vida a la espera de ser evaluadas, entre ellas las de Rafael Dudamel (venezolano) y Fernando Batista (argentino).

Por otra parte, cuando se confirme su nombramiento, Rónald también deberá presentar un plan de reestructuración de las selecciones menores, en el cual propondrá entrenadores para todas las categorías, quienes igualmente deberán pasar por la aprobación del Comité Ejecutivo.

En el puesto de Director de Selecciones Nacionales, Costa Rica había apostado por extranjeros; los dos últimos fueron Claudio Vivas (argentino) e Ignacio Hierro (mexicano). Ahora, la fórmula cambiaría para volver la mirada a casa y darle la oportunidad a un costarricense.