Fútbol

Llegada de Fox a Costa Rica: Esto es lo que se sabe sobre el gigante y las transmisiones de fútbol

Fox está listo para entrar de lleno en el mercado televisivo de Costa Rica; estos son los detalles confirmados

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Por Esteban Valverde
Fox llega a Costa Rica para transmitir el fútbol nacional y sumar acceso a espectáculos por la Liga Premier, Bundesliga, entre otros.
Fox llega a Costa Rica para transmitir el fútbol nacional y sumar acceso a espectáculos por la Liga Premier, Bundesliga, entre otros. (MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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