Llegada de Fox a Costa Rica: Esto es lo que se sabe sobre el gigante y las transmisiones de fútbol

Fox llega a Costa Rica para transmitir el fútbol nacional y sumar acceso a espectáculos por la Liga Premier, Bundesliga, entre otros.

Fox Corporation anunció su llegada a Costa Rica. El gigante mundial confirmó lo que era un secreto: adquirió los canales Tigo Sports de Centroamérica, por lo que entra en el mercado televisivo costarricense.

De hecho, la corporación ya negoció directamente con un plantel de la Primera División y lo firmó hasta 2030: la Asociación Deportiva San Carlos. Además, posee contratos que adquiere a través de Tigo con Puntarenas FC y Sporting.

Desde abril de 2025, como La Nación había informado, se dieron los primeros indicios del interés de la cadena internacional por adentrarse en el mercado centroamericano, con Costa Rica como uno de los países a tomar en cuenta.

Sin embargo, la confirmación oficial llega 15 días antes de que Fox asuma el control, lo cual, según el comunicado oficial, ocurrirá en el mes de mayo.

De entrada, y según dieron a conocer hoy periodistas de Tigo Sports como Kristian Mora y Tomás Fonseca, el contenido que se produce en Costa Rica continuará funcionando y lo que se hará es sumar eventos deportivos como la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga y la liga de Arabia Saudí, donde militan estrellas como Cristiano Ronaldo.

“A partir de mayo llega Fox a Costa Rica, llega Fox a Centroamérica. A partir de mayo, la operación la adquiere Fox, donde se mantiene todo este contenido local del fútbol de cada país y donde, además, se enriquece con el portafolio internacional, con la Premier League, la Bundesliga, todo lo de artes marciales mixtas, motores y demás. Esta noticia nos complace anunciarla. Estamos felices”, manifestó Mora en Tigo Sports Radio.

Un tema que genera mucha expectativa es si Fox apostará por pelear por derechos televisivos más allá de los que ya controlará por el vínculo que tenían equipos con Tigo, como Puntarenas FC, Sporting y la renovación con San Carlos.

Marcel Hernández (segundo de der. a izq) es una de las caras que usó Fox para anunciar su llegada a Centroamérica. (FOX/FOX)

En la actualidad, la mayoría del fútbol costarricense se puede ver por FUTV, ya que ese canal administra los derechos de Alajuelense, Saprissa, Herediano, Cartaginés, Guadalupe FC, Liberia y Pérez Zeledón.

Ante esto, La Nación ya informó desde marzo pasado que Fox había tenido reuniones informales con Alajuelense y Herediano, además de que se ha interesado en conocer el estado de los derechos del resto de equipos de la Primera División, excepto Saprissa, así como de campeonatos como la Liga de Ascenso y la Liga de Fútbol Femenino.

Del anuncio realizado este 13 de abril, resulta llamativo que el jugador elegido para dar a conocer la llegada a Costa Rica fuera Marcel Hernández, delantero referente del Herediano. El cubano aparece en la imagen enviada a los medios de comunicación, aunque solo se le ve la cara y no se aprecia cuál uniforme está usando.

El Team tiene contrato con FUTV y el discurso público que ha manejado su dirigencia es que existe comodidad con la actual empresa que posee sus derechos.

Por otra parte, otro tema que ha generado muchas preguntas es qué pasará con la Copa del Mundo 2026, ya que Tigo había anunciado que los 104 partidos del torneo pasarían por sus pantallas. Esto no tendrá mayor cambio.

Kristian Mora aclaró que “con cambio de logo o nombre, igual los 104 juegos pasarán por acá.

“Con Tigo, el fútbol nacional y los equipos crecieron. Quiero decirles que con esto vamos con otro peldaño hacia arriba. Hay un impulso para estar mejor; ojalá que del otro lado se sepa administrar y hacer buenas cosas con esto”, agregó Mora.

Fox pondrá a disposición del mercado centroamericano su canal de televisión de paga, así como la plataforma Tubi (que ya se puede descargar), y anunció que en un futuro cercano entrarán en funcionamiento el canal Fox+ y el servicio de streaming Fox One.

“Centroamérica es una región con profunda pasión por el deporte y estamos entusiasmados de fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primer nivel que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales existentes”, aseguró Carlos Martínez, director general de Fox Latinoamérica, en el comunicado de prensa que conmocionó el ambiente futbolero este lunes.