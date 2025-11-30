Líder de la Ultra del Saprissa habla sobre el tifo de Alajuelense en el que aparece la calavera del Monstruo morado

Este fue el tifo de Alajuelense en el que aparecen las mascotas de otros clubes, incluido el Monstruo del Saprissa.

El tifo que hizo la afición de Alajuelense en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana, disputado contra Xelajú de Guatemala, sigue dando de qué hablar, sobre todo porque los erizos colocaron al León con las dos copas de la región, pero debajo de él aparecían calaveras de las mascotas de otros equipos, incluido el Monstruo del Saprissa.

Ante esto, Marco Sánchez, líder de la Ultra Morada, barra oficial del Saprissa, aseguró que ellos tienen la política de siempre enaltecer al cuadro morado cuando realizan ese tipo de espectáculo; de hecho, no buscan generar conversación sobre un rival o afición contraria.

Sánchez añadió que no entendió por qué se tomó en cuenta al Monstruo y a otras mascotas, si el rival del momento era Xelajú.

“Simplemente nosotros, como afición, cuando hacemos ese tipo de espectáculos o salidas, nos enfocamos en el equipo de nosotros. Preferimos engrandecer a nuestro equipo, animar a los de nosotros; queremos meter al equipo en lo que se va a jugar, no nos acordamos de otros equipos”, dijo.

Uno de los aficionados más reconocidos del Saprissa agregó que la política de los saprissistas siempre será apoyar a su oncena, más allá de pensar en otros clubes. En el tifo que hicieron los manudos, además del Monstruo, estaban otras mascotas como el Tigre Team del Herediano y el manigordo del Cartaginés.

La Ultra Morada espera dar un gran espectáculo en la fase final del torneo nacional. (Barrabrava.net/Barrabrava.net)

“Nosotros (Saprissa) no teníamos vela en ese entierro ni sé por qué nos tomaron en cuenta. Nosotros somos de apoyar, no nos andamos fijando en otros equipos y otras aficiones. Realmente somos de apoyar, de meter, de enaltecer, de respaldar al equipo y no fijarnos en el rival u otros equipos”, finalizó.

Normalmente, la afición del Saprissa hace tifos para las fases finales, por lo que se espera un espectáculo en los juegos de semifinal y en una posible final si el Monstruo llega hasta esa instancia.