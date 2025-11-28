Alajuelense exhibió una manta con su león sobre ‘calaveras’ de mascotas rivales (incluido el Monstruo de Saprissa)

Este es el tifo en el que el León sale por encima de otras mascotas de clubes.

Liga Deportiva Alajuelense sorprendió en el juego contra Xelajú con un tifo que impresionó a propios y extraños, por una imagen que se desplegó en la gradería sur, donde se ve al León con las dos Copas Centroamericanas que han ganado y abajo las mascotas de otros rivales de la región como “calaveras” maltrechas.

Uno de los que aparece es el Monstruo del Saprissa, además de otro león, el cual hace referencia al Olimpia de Honduras.

La imagen alude al bicampeonato de la Liga en el certamen de la región, donde están en búsqueda de la tercera corona, esta vez ante el Xelajú de Guatemala.

Además del Monstruo morado también se puede ver a un manigordo parecido al que utiliza Cartaginés y un Tigre que podría ser el Tigre Team del Herediano. Todos son cráneos, en algunos casos con restos de piel y con evidentes heridas.

La Nación consultó al gerente general de la Liga, Marco Vásquez, sobre el tema y la aprobación de la imagen para utilizarla en el espectáculo que se montó previo al duelo con los guatemaltecos.

Vásquez aseguró que por ahora no ṕodía brindar una opinión al respecto.

Estas mantas o tifos se volvieron populares entre las aficiones de todo el mundo, aunque las autoridades del fútbol siempre solicitan que no muestren imágenes violentas o que denigren a los rivales.

Por otra parte, los jugadores rojinegros destacaron el apoyo de la afición durante los 90 minutos.

“Ellos nunca fallan, siempre están ahí y más bien fuimos nosotros los que fallamos, pero ahora vamos a buscar sacar la serie fuera de casa. Les pedimos disculpas, pero cuentan con nuestro compromiso”, manifestó Anthony Hernández, volante rojinegro.

Los futbolistas de Xelajú también destacaron el ambiente que se vivió en el Morera Soto.

“Una locura, la verdad muy lindo jugar acá”, afirmó el arquero Rubén Silva, quien le atajó un penal a Celso Borges y otro a Joel Campbell.