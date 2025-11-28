Fútbol

Alajuelense exhibió una manta con su león sobre ‘calaveras’ de mascotas rivales (incluido el Monstruo de Saprissa)

En la final ante Xelajú, Alajuelense mostró una imagen en la que mascotas rivales son solo cráneos con rastros de heridas

Por Esteban Valverde
26/11/2025 Estadio Morera Soto. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Xelajú MC de Guatemala en partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Foto: Rafael Pacheco Granados
Este es el tifo en el que el León sale por encima de otras mascotas de clubes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)







