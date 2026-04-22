Fútbol

Liberia ya clasificó, pero su hambre no se detiene y quiere otra víctima: Alajuelense

Liberia ya está en semifinales, pero en la última fecha contra Alajuelense irá con todo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Los jugadores del Municipal Liberia celebraron el triunfo ante Sporting que al final les dio la clasificación a semifinales.
Los jugadores del Municipal Liberia celebraron el triunfo ante Sporting que al final les dio la clasificación a semifinales. (Liberia/Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiberiaClausura 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.