Liberia y José Saturnino Cardozo se mueven: estos dos futbolistas están muy cerca de ser fichados

José Saturnino Cardozo, aquí en un partido de Liberia de la pasada temporada.

El Municipal Liberia es uno de los equipos que más se ha movido en el mercado de fichajes luego del Clausura 2026. Los guanacastecos se apresuraron para amarrar a José Saturnino Cardozo y luego comenzaron a reforzarse y a descartar futbolistas. Ahora están muy cerca de sumar dos nuevos nombres a su proyecto.

Los guanacastecos trabajan para formalizar la negociación que hicieron con el Herediano y que les permitirá quedarse de manera definitiva con la ficha del lateral derecho Shawn Johnson, además de sumar al extremo Axel Amador, también ficha rojiamarilla.

Shawn Johnson ya estaba en Liberia, pero en condición de préstamo, por lo que el equipo de José Saturnino Cardozo quiere adquirir su ficha de forma definitiva.

Luis Felipe Eusse, presidente ejecutivo de los liberianos, confirmó que faltan algunos detalles normales de formalización, pero que las llegadas están muy encaminadas gracias a la negociación que permitió a Abner Hudson llegar como refuerzo al conjunto florense.

“Ya eso está muy cerca de concretarse, falta una formalidad nada más. Herediano ya anunció a Abner porque lo liberamos para que pudiera ir. Esta fue una conversación entre jugadores y clubes que llegó a buen término”, acotó Euse.

Entre las salidas que sumó Liberia están Fernando Lesme, Waylon Francis, John Paul Ruiz, Joaquín Alonso Hernández y Lorenzo Orellana.

Por otra parte, ya anunció las contrataciones de John Jairo Ruiz, Justin Cano, Elián Morales y Rodiney Leal.