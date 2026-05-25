Alajuelense amarra un fichaje proveniente del Liberia de José Saturnino Cardozo

John Paul Ruiz era titular indiscutible del Municipal Liberia, en la acción intenta detener un remate de Ariel Rodríguez del Saprissa.

Luis Felipe Eusse, presidente ejecutivo del Municipal Liberia, dio a conocer una salida del club guanacasteco que consiguió acceder a las semifinales del Apertura 2025 y del Clausura 2026. Los pamperos ya no contarán en su plantel con John Paul Ruiz, lateral izquierdo que volverá a Alajuelense.

Ruiz estaba cedido con los liberianos y, aunque el acuerdo era por un año, en el contrato de préstamo la Liga se aseguró el derecho de pedirlo de vuelta, situación que finalmente se dio.

“Hay una solicitud formal para el retorno de John Paul Ruiz. Esto estaba en el contrato de préstamo, por lo que él debe retornar a la Liga Deportiva Alajuelense”, explicó Eusse.

La llegada de John Paul Ruiz a la Liga no había trascendido en los rumores del mercado de piernas, ya que las informaciones se centran en la búsqueda que hacen los manudos por un defensa central.

John Paul Ruiz llegó a Alajuelense en junio de 2025, donde estuvo por un semestre para luego salir cedido.

Ruiz hizo un muy buen semestre con los guanacastecos, al punto de que fue tomado en cuenta para la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Colombia e Inglaterra, el 1.° y el 10 de junio, respectivamente.

El lateral llegará a pelear por un puesto en la titularidad con Rónald Matarrita y Elián Quesada.